Ngân hàng số Vikki trao một ký vàng cho khách hàng gửi tiết kiệm

Ngân hàng số Vikki trao giải đặc biệt là một ký vàng SJC cho khách hàng tham gia gửi tiết kiệm, vào ngày 14/2.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ chương trình "Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký". Trong đó, một ký vàng tương đương 10 lượng vàng, tức khoảng 1,7 tỷ đồng tiền mặt theo tỷ giá hiện nay.

Ngoài giải đặc biệt, 10 người khác cũng nhận các phần thưởng bằng vàng giá trị.

Giải thưởng lớn nhất là 10 lượng vàng SJC được trao cho người trúng thưởng. Ảnh: Vikki Bank

Chương trình "Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký" đã được ngân hàng triển khai hai mùa trên toàn quốc, trong đó mùa hai diễn từ ngày 8/7/2025 đến hết ngày 10/2/2026. Khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên trên app hoặc tại quầy Vikki Bank, sẽ được tham gia quay số trúng thưởng vàng SJC hàng ngày, hàng tuần và phiên Mega Live cuối kỳ để tìm ra chủ nhân giải đặc biệt.

Ông Lê Văn Thành, Phó Tổng giám đốc Vikki Bank, nhận định "Chương trình Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký" muốn truyền tới khách hàng thông điệp về vai trò của ngân hàng số. Đây không chỉ là nơi gửi tiền, mà còn là công cụ giúp tích lũy, sinh lời và tiếp cận những cơ hội tài chính.

Vikki Bank khởi động mùa 3 - "Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký". Ảnh: Vikki

Cũng tại buổi lễ trao giải, đại diện ngân hàng công bố khởi động mùa mới với cơ cấu giải thưởng đa dạng hơn, tăng quy mô giải thưởng. Qua đó, Vikki mong muốn mang đến trải nghiệm tiết kiệm đơn giản, linh hoạt trên ứng dụng số, trở thành điểm đến tài chính tin cậy.

Văn Hà