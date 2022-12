Ngân hàng số Digimi chọn tuyển thủ bóng rổ làm đại sứ

Ngân hàng số Digimi chọn ba tuyển thủ Justin Young, Kim Bản và Tim Waale làm đại sứ trong chiến dịch "Vì một thế hệ vươn tầm" dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Với định hướng là "Một ngân hàng số thuận tiện, nhiều tiện ích cho người dùng" đặc biệt hướng đến người dùng trẻ, các bạn sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước, Ngân hàng số Digimi đã có sự kết hợp với môn thể thao bóng rổ. Đại diện đơn vị giải thích lý do chọn các đại sứ này vì có những điểm tương đồng: tức thì, linh hoạt, hiệu quả, vươn tầm và cùng mục tiêu chung vì cộng đồng người trẻ.

Ba đại sứ Justin Young, Kim Bản, Tim Waale là những cầu thủ bóng rổ hết mình theo đuổi đam mê, bản lĩnh trên sân đấu, khát khao chiến thắng. Với họ, sự quyết đoán, tốc độ, linh hoạt trên sân là những yếu tố để mang đến chiến thắng. Không chỉ vậy, bóng rổ là một trong những môn thể thao truyền cảm hứng cho người trẻ.

Với những tiêu chí nhanh chóng, tức thì, linh hoạt và hiệu quả, Digimi là một trong các ngân hàng số được đánh giá thân thiện với người dùng, đặc biệt các bạn trẻ với nhiều tính năng như: chuyển tiền bằng mã QR, số điện thoại, đóng học phí, tiết kiệm tích lũy, mở thẻ online... Cùng với mong muốn mang đến nhiều tiện ích để giúp người dùng của mình tận hưởng và nâng tầm cuộc sống, Digimi kỳ vọng sự kết hợp đặc biệt này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho người trẻ.

Đại diện Bản Việt cho biết, thông qua chiến dịch "Vì một thế hệ vươn tầm" với sự kết hợp giữa Digimi và ba cầu thủ bóng rổ nổi tiếng sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng nuôi dưỡng đam mê, nâng cao tầm vóc thể chất và nâng tầm cuộc sống đến nhiều thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ - tương lai đất nước. Chính thức ra mắt vào tháng 7/2021, Ngân hàng số Digimi định hướng đẩy mạnh việc phát triển tiện ích, trở thành ngân hàng số được nhiều người sử dụng, đóng góp vào sự phát triển của thế hệ trẻ, "vươn tầm" trong tương lai.

Để mở đầu cho sự kết hợp này và truyền cảm hứng đến cho các bạn trẻ, chiến dịch "Vì một thế hệ vươn tầm" sẽ tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu với những người yêu mến Digimi và quan tâm đến bóng rổ với ba cầu thủ đại diện. Hoạt động diễn ra tại TP HCM (ngày 10 và 24/12) và Hà Nội (ngày 7/1/2023). Trong sự kiện này, giới trẻ có thể giao lưu, chơi bóng rổ, tìm hiểu về những bí quyết "vươn tầm" dành riêng cho mình.

Digimi là ngân hàng số được phát triển năm 2021 bởi Ngân hàng Bản Việt. Sự ra đời của sản phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng trong 30 năm phát triển và định hướng chuyển đổi số. Digimi đã nhận nhiều quan tâm và ủng hộ của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ qua nhiều tính năng, tiện ích nổi bật: mở tài khoản eKYC, mở thẻ tín dụng, thẻ thanh toán online, chuyển tiền bằng VietQR. số điện thoại, thanh toán khoản vay, học phí, mua bảo hiểm sức khỏe....

Hoạt động chuyển đổi số nói chung và Digimi đã nhận nhiều giải thưởng uy tín: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (do Global Banking & Finance Review bình chọn), Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất (do tạp chí The Global Economics trao tặng), Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam (do Asia Banking & Finance - Retail Banking Awards trao tặng ), Ngân hàng số sáng tạo nhất (do Global Business Outlook trao tặng), Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn).

Minh Huy