Ngân hàng số Cake tặng iPhone 17 cho khách gửi tiết kiệm

Khách gửi tiết kiệm từ 5 triệu đồng tại Ngân hàng số Cake có cơ hội được nhận iPhone 17 cùng nhiều ưu đãi lãi suất và quà tặng khác.

Theo đó, từ ngày 12/11 đến ngày 31/12, Ngân hàng số Cake by VPBank triển khai chương trình "Thử thách tiết kiệm: Có công làm 'sếp', có ngày lãnh iPhone". Các giải thưởng gồm 50 iPhone 17 thời thượng và 50.000 lì xì trực tiếp vào tài khoản, với tổng giá trị đến 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, với mỗi giá trị tiết kiệm từ 5 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 3 tháng, khách hàng sẽ nhận được lượt chơi để mở các phong bì may mắn. Với mỗi phong bì, khách hàng có cơ hội trúng một chiếc iPhone 17 hoặc tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 10 lượt chơi cho một sổ tiết kiệm.

Càng mở nhiều sổ tiết kiệm, với giá trị khoản gửi lớn, khách hàng càng có nhiều cơ hội mở phong bì may mắn, sở hữu loạt quà tặng.

Khách hàng tham gia chương trình nhận iPhone 17. Ảnh: Cake

Song song đó, Cake còn triển khai ưu đãi tặng thêm lãi suất tiết kiệm online. Khách hàng lần đầu tiên mở sổ tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng sẽ nhận ngay ưu đãi lãi suất cộng thêm 0,6% một năm, áp dụng cho mọi giá trị tiền gửi.

Với khách hàng từng gửi tiết kiệm trên Cake, khi thực hiện mở mới khoản tiền gửi sẽ được cộng thêm trực tiếp các mức lãi suất 0,2% với sổ tiết kiệm từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Mức lãi 0,4% áp dụng với sổ tiết kiệm từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. Mức lãi 0,6% áp dụng với sổ tiết kiệm trên 200 triệu đồng.

Theo đại diện Cake, từ đầu tháng 10, thị trường tiền gửi ghi nhận sự nhộn nhịp khi nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm. "Chúng tôi đang là một trong những ngân hàng số có mức lãi suất hấp dẫn nhất cho các sản phẩm tiết kiệm online, với kỳ hạn 6 tháng là 6,3% và kỳ hạn 12 tháng lên tới 6,5%", đại diện Cake nói.

Bên cạnh đó, Cake còn đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp bảo mật hiện đại, nhằm bảo vệ mọi khoản dư của khách hàng. Tại Việt Nam, Cake là ngân hàng số đầu tiên ra mắt tính năng "Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa".

Khi mở sổ tiết kiệm và chọn thêm tính năng này, hệ thống sẽ cung cấp một dãy ký tự mã khóa cho chủ tài khoản. Theo ngân hàng, cả khi tài khoản bị truy cập trái phép, hacker cũng không thể "tấn công" sổ tiết kiệm nếu không có mã bí mật. Đây là cách để Cake trao quyền cho khách hàng tự tay "làm safe" mỗi khoản tiết kiệm online thành một két sắt di động an toàn tối ưu.

Người dùng trải nghiệm tính năng "Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa". Ảnh: Cake

Ngoài ra, Cake cũng dẫn đầu trong chuẩn bảo mật khi là ngân hàng số đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2 - cấp độ cao nhất trong xác thực khuôn mặt, PCI DSS 4.0 cấp độ 1 - mức cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ, ứng dụng chuẩn xác thực không mật khẩu FIDO2...

Đại diện Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết, thông qua chương trình "Thử thách tiết kiệm" với tên gọi "Có công làm "sếp", có ngày lãnh iPhone", Cake mong muốn mang đến cho người dùng trải nghiệm gửi tiết kiệm online sinh lời tốt, đảm bảo an toàn.

Thái Anh