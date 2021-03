Ngân hàng Shinhan ra mắt dịch vụ định danh trực tuyến trên nền tảng Mobile Banking SOL để tiết kiệm thời gian và đơn giản thủ tục mở tài khoản.

Từ 5/3, khi sử dụng dịch vụ định danh trực tuyến EKYC (Electronic Know Your Customer) khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến và đăng ký các dịch vụ ngân hàng điện tử mà không cần đến các chi nhánh hay phòng giao dịch, trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật.

Dịch vụ mới này sẽ định danh khách hàng mà không cần gặp mặt trực tiếp. Việc định danh khách hàng được thực hiện thông qua sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo như xác thực khuôn mặt (Face-matching) để xác định khớp khuôn mặt với hình ảnh trên giấy tờ tùy thân, công nghệ nhận diện ký tự để đọc và trích xuất thông tin trên giấy tờ, đối chiếu thông tin cá nhân tức thời và gọi trực tuyến (video call) để xác thực khách hàng.

Ngân hàng Shinhan chính thức ra mắt dịch vụ EKYC từ ngày 5/3. Ảnh: Ngân hàng Shinhan.

Phương thức định danh qua cuộc gọi trực tuyến (video call) cho phép nhân viên giám định tương tác với khách hàng chân thực, độ tin cậy cao hơn so với quy trình nhận dạng và xác minh khuôn mặt truyền thống.

Đại diện ngân hàng Shinhan cho biết, việc ra mắt dịch vụ định danh trực tuyến nằm trong quá trình số hóa ngân hàng, xây dựng hệ thống Ngân hàng số tiện ích nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng khắt khe về sự tiện lợi, độ bảo mật và an toàn của khách hàng trong quá trình giao dịch.

Trong đợt ra mắt EKYC, Ngân hàng Shinhan đang có chương trình "Nhận ngay đến 350.000 đồng khi mở tài khoản bằng EKYC" và ưu đãi miễn phí chuyển tiền trong nước, chuyển tiền nhanh 24/7 và miễn phí rút tiền tại các máy ATM của các ngân hàng khác dành cho chủ thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng Shinhan khi mở tài khoản và đăng ký dịch vụ qua EKYC.

Vừa qua, ngân hàng Shinhan cũng triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, tích hợp công nghệ như: dịch vụ rút tiền không cần dùng thẻ ngay trên ứng dụng Mobile Banking SOL (Smart Withdraw Service), tài khoản thanh toán tiện lợi S-Payroll... Tất cả những sản phẩm, dịch vụ này đều được ngân hàng đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về các tính năng, tiện ích, bảo mật để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao trải nghiệm trong quá trình thực hiện giao dịch.

Bên cạnh việc phát triển và hoàn thiện các tính năng tiện ích trên nền tảng sẵn có của ứng dụng Mobile Banking SOL, ngân hàng Shinhan còn liên kết cùng các đối tác tài chính công nghệ nhằm đa dạng hóa các phương thức giao dịch, mang đến ưu đãi cho khách hàng.

"Có thể khẳng định, phát triển ngân hàng số là nhu cầu tất yếu giúp các ngân hàng vượt lên thách thức, tạo lợi thế cạnh tranh, chủ động thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự nổi lên của kinh tế số như hiện nay. Ngân hàng Shinhan đang nỗ lực trên hành trình đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, nhằm mang đến khách hàng các giải pháp tài chính toàn diện và hiệu quả", đại diện ngân hàng Shinhan nói.

Nha Trang