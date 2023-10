Ngân hàng rao bán nhiều nhà phố cổ Hội An

Agribank bán đấu giá 11 căn nhà ở TP Hội An, trong đó nhiều căn nằm ở khu phố cổ, giá khởi điểm từ 8,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) vừa thông báo đấu giá 11 căn nhà ở phường Minh An và phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam. Trong đó có nhiều bất động sản nằm trong khu phố cổ.

Tổng giá trị của các tài sản này hơn 250 tỷ đồng (tính theo giá khởi điểm) trong đó thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất gần 72 tỷ đồng. Căn lớn nhất có diện tích hơn 340 m2.

Agribank AMC cho biết đây đều là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Agribank chi nhánh Bắc TP HCM trong ba năm từ năm 2016 đến 2018.

STT Tài sản Diện tích (m2) Giá khởi điểm (tỷ đồng) 1 Thửa 02 và 21, tờ bản đồ 07, số 15 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 220 26,6 2 Thừa 16, tờ bản đồ số 07, số 45/21 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 245,5 23,1 3 Thửa 36, tờ bản đồ số 07, 45/23 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 188 17,6 4 Thửa 39, tờ bản đồ số 07, số 2A Nguyễn Huệ, phường Minh An 124,5 10,9 5 Thửa 165, tờ bản đồ số 07, số 45/39 kiệt Trần Hưng Đạo, phường Minh An 341,3 31,3 6 Thừa 43, tờ bản đồ số 07, số 45/39 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 139,2 14,1 7 Thửa 182, tờ bản đồ số 07, H23/11 kiệt 49 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 161,5 13,6 8 Thừa số 58, tờ bản đồ 27, khối 5A, phường Cẩm Phô x 8,5 9 38 Thoại Ngọc Hầu, phường Cẩm Phô x 71,2 10 45/25 Trần Hưng Đạo, phường Minh An x 22,4 11 Thửa 28, tờ bản đồ số 07, tổ 8, khối 3, phường Minh An x 13,2

Trước đó, VietinBank cũng rao bán gần 60 bất động sản khác nhau tại TP Hội An. Phân khúc phổ biến là các khách sạn 3-4 sao, homestay và biệt thự với giá bán từ vài chục tới vài trăm tỷ đồng. Trong đó có hai khách sạn 4 sao với quy mô 98-104 phòng được VietinBank chào đồng giá 420 tỷ đồng cho mỗi bất động sản.

Thời gian vừa qua, các ngân hàng liên tục rao bán khoản nợ được thế chấp bằng các bất động sản là căn hộ, nhà nguyên căn, nhà xưởng, bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng không dễ để các nhà băng thanh lý những tài sản bất động sản có giá trị lớn. Lý do là cá nhân hay tổ chức đăng ký mua phải có lĩnh vực và điều kiện tài chính phù hợp để tiếp nhận tài sản mà ngân hàng đấu giá.

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế tại TP Hội An trầm lắng do mức chi tiêu bình quân của du khách giảm mạnh, giảm hơn 50% so với năm 2019. Các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đối mặt với nhiều khó khăn vì nhu cầu tiêu dùng giảm sút, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

