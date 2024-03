Ngân hàng rao bán khách sạn ở Hội An giá khởi điểm 110 tỷ đồng

Quảng NamVietinBank lần thứ 3 rao bán đấu giá khách sạn 4 sao ở Hội An với mức khởi điểm 110 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với trước.

Ngân hàng Công Thương (VietinBank) chi nhánh Hội An vừa thông báo bán quyền sử dụng hơn 636 m2 đất, khách sạn và toàn bộ trang thiết bị gắn liền với đất tại thửa số 89, phường Tân An, TP Hội An. Đây là tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Ngọc Phát.

Theo đó, tài sản trên đất là khách sạn 4 sao Le Pavillon Paradise Hoi An Hotel & Spa với tổng diện tích hơn 380 m2, diện tích sàn hơn 2.600 m2. Khách sạn có một hồ bơi với diện tích sàn hơn 120 m2.

VietinBank đã chào đấu giá tài sản này hai lần trước đó vào tháng 8 và 9 năm ngoái, khởi điểm từ 140 tỷ đồng. Tại lần đấu giá thứ ba, giá khởi điểm của tài sản còn 110 tỷ đồng, giảm hơn 21%, chưa gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác. Người muốn tham gia cuộc đấu giá cần nộp cọc trước 11 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm.

Khách sạn 4 sao tại Hội An đang được ngân hàng rao bán. Ảnh: Website Le Pavillon Paradise Hoi An Hotel & Spa

Trước đó, VietinBank cũng rao bán hai khách sạn cùng thương hiệu Le Parillon Hoi An. Trong đó quyền sử dụng đất và công trình khách sạn Le Parillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa hình thành trong tương lai là tài sản đảm bảo của Công ty Hoàng Hùng Phát. Tài sản này có diện tích gần 850 m2, tại phường Cẩm Phô, TP Hội An. Khách sạn gồm 6 tầng, quy mô 84 phòng. Giá khởi điểm tại tháng 11/2023 là 92 tỷ đồng.

Tài sản thứ hai là khách sạn Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Liên Phát với diện tích hơn 610 m2, cũng tại phường Cẩm Phô. Khách sạn cao 7 tầng, được chào bán với giá khởi điểm tại tháng 11/2023 là hơn 97 tỷ đồng.

Ngọc Diễm