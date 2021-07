Ngân hàng Nhật hỗ trợ phí chuyển tiền về Việt Nam

Công ty Seven Global Remit (thuộc ngân hàng Nhật Seven Bank) hỗ trợ phí chuyển tiền về Việt Nam cho kiều bào sống tại Nhật từ ngày 15/7 đến 31/10.

Theo đó, người dùng có thể chuyển tiền đơn giản mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng Sendy trên điện thoại sau khi đã nạp tiền qua ATM của Seven Bank gần nhất mà không cần có tài khoản ngân hàng.

Kiều bào Nhật có thể nạp tiền mặt miễn phí tại hơn 25.000 máy ATM của Seven Bank trên toàn nước Nhật. Seven Global Remit đã hợp tác với Fintech Kipp Financial Technologies Co., Ltd tại Tokyo để giúp giảm phí chuyển tiền cho khách hàng bằng cách kết nối với hệ thống chuyển tiền quốc tế của Ngân hàng DBS (DBS Remit API).

Kiều bào Nhật được hỗ trợ phí chuyển tiền về Việt Nam qua ứng dụng Sendy. Ảnh: Seven Bank

Cụ thể, người dùng tải ứng dụng Sendy và đăng ký tài khoản theo hướng dẫn. Sau khi đã có tài khoản trên Sendy, để chuyển tiền, người dùng nạp số tiền muốn chuyển, xác nhận tỷ giá và phí chuyển tiền như yêu cầu. Ứng dụng có hỗ trợ tiếng Việt giúp người dùng thuận tiện hơn khi trải nghiệm. Tìm hiểu thêm về ứng dụng Sendy tại đây.

Đại diện Seven Global Remit cho biết, việc gửi tiền của khách hàng sẽ được hướng dẫn cụ thể, bảo đảm an toàn dựa vào Luật thanh toán và hợp đồng bảo hiểm tiền gửi.

"Bằng việc kết hợp bí quyết tài chính kỹ thuật số của Ngân hàng DBS và công nghệ BaaS của Kipp, Seven Bank và Seven Global Remit sẽ cùng hỗ trợ cuộc sống của người nước ngoài tại Nhật Bản, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính dễ dàng và tiện lợi hơn", đại diện Seven Global Remit chia sẻ thêm.

Ứng dụng chuyển tiền Sendy cho kngười Việt ở Nhật Bản. Ảnh: Seven Bank

Ngoài chuyển tiền, người dùng Sendy có thể khám phá thêm nhiều tiện ích khác như: xem tỷ giá, biểu phí chuyển tiền cho từng hạn mức, dịch vụ thẻ tín dụng Sendy, dịch vụ cho vay Sendy...

Seven Global Remit Ltd, là công ty con 100% vốn của Seven Bank, trực thuộc tập đoàn Seven& iHoldings, được thành lập vào tháng 6/2019. Công ty này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ tài chính dành cho người nước ngoài bao gồm chuyển tiền quốc tế và cho vay tín dụng.

Theo số liệu thống kê do Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản công bố, số lượng người Việt Nam cư trú tại Nhật Bản tính đến cuối năm 2020 là 448.053 người, tăng 8,8% so với cuối năm 2019. Trong số 10 quốc gia dẫn đầu, chỉ có Việt Nam là nước duy nhất tăng so với cuối năm trước. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đang đứng thứ 2, sau Trung Quốc, trong đó người lao động và du học sinh chiếm phần lớn, do đó nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam cũng tăng lên.

An Nhiên