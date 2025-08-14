Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Vietcombank, HDBank, MB và VPBank, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, sẽ được giảm 50% dự trữ bắt buộc.

Ngày 12/8, Thống đốc ban hành Thông tư 23 sửa đổi Thông tư 30 về dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chính thức có hiệu lực từ 1/10.

Theo đó, tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng được kiểm soát đặc biệt - sẽ được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. Đồng thời, đơn vị tham gia quản trị, điều hành, hỗ trợ hoạt động tài chính cho ngân hàng được kiểm soát đặc biệt - cũng được hưởng cơ chế tương tự.

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Theo quy định từ tháng 10/2025, các ngân hàng thương mại phải dự trữ bắt buộc tương đương 3% với lượng tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng và 1% với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên (với tiền gửi bằng đồng). Ngoài ra, các ngân hàng cần dự trữ tối thiểu 1-8% tương đương với các khoản tiền gửi ngoại tệ.

Vừa qua, 4 nhà băng chính thức nhận chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng yếu kém. Trong đó, Vietcombank nhận CBBank, đổi tên thành ngân hàng số VCBNeo. HDBank nhận DongABank, chuyển thành ngân hàng số Vikki Bank. MB nhận chuyển giao Oceanbank, đổi thành ngân hàng số MBV. Còn GPBank chuyển giao về VPBank.

Việc được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc là chính sách ưu đãi, giúp các nhà băng tham gia tái cơ cấu nhà băng yếu kém, có thêm lợi thế về nguồn vốn để đẩy mạnh cho vay hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.

Quỳnh Trang