Ngân hàng Nhà nước ưu tiên kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%

Để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, Ngân hàng Nhà nước ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%.

Theo Chỉ thị số 1 của Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Cơ quan này cũng ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ngân hàng Nhà nước cũng dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh (tăng hoặc giảm) phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Ngoài ra, nhà quản lý sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại tệ và dự trữ ngoại hối nhà nước, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ.

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng cần tăng cường quản trị rủi ro và hạn chế phát sinh nợ xấu, qua đó góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động.

Văn phòng giao dịch ngân hàng của một ngân hàng. Ảnh: Giang Huy

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay toàn nền kinh tế đạt 18,6 triệu tỷ đồng, tăng 19,1% so với cuối năm trước đó. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ, cho biết tín dụng năm ngoái tăng cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, bằng 146% GDP, đứng đầu trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp.

Năm nay, ngoài đạt mục tiêu tăng trưởng 15%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế phân bổ "room" (hạn mức tăng trưởng) tín dụng cho từng ngân hàng dựa vào kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024, nhân với hệ số áp dụng chung cho các đơn vị.

Cơ chế hạn mức tín dụng đã được cơ quan quản lý duy trì suốt chục năm qua. Đây là công cụ để cơ quan này kiểm soát chất lượng cho vay cũng như phục vụ các mục tiêu kinh tế vĩ mô khác như lãi suất, cung tiền và lạm phát.

Tuy nhiên, công cụ này hiện bị cho là tạo cơ chế xin - cho, một số trường hợp khiến người vay không thể tiếp cận tín dụng nếu nhà băng không còn hạn mức. Hồi tháng 8/2025, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm xây dựng lộ trình và thí điểm bỏ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Trọng Hiếu