Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo việc lập sàn vàng quốc gia trước 20/12

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ về việc lập sàn giao dịch vàng quốc gia trước 20/12.

Đây là một trong các yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao cho ngành ngân hàng trong công điện mới nhất về các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, việc lập sàn giao dịch vàng, theo chia sẻ từ Ngân hàng Nhà nước, là từ tháng 10, có thể theo hướng thí điểm thành 3 giai đoạn, trong đó, bước đầu sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất.

Giai đoạn đầu, sàn giao dịch vàng sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa, chưa kết nối với các mô hình trên quốc tế. Theo đó, người dân chưa thể giao dịch trên sàn giai đoạn đầu mà đây là kênh phân phối vàng nguyên liệu tới các doanh nghiệp trên thị trường.

Vàng trang sức trưng bày tại cửa hàng ngày 16/10/2025 Ảnh: Hoàng Giang

Bên cạnh việc lập sàn vàng, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm.

Ngân hàng Nhà nước cần điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là tỷ giá, lãi suất, tín dụng linh hoạt, cân bằng, phù hợp diễn biến thị trường. Nhà điều hành cần có các giải pháp bảo đảm thị trường tiền tệ, hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân và tăng cường thu hút đầu tư.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng để tập trung cho các động lực tăng trưởng bao trùm, bền vững, cho khoa học và công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại công điện, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ ngành liên quan, khẩn trương đề xuất, hoàn thiện chính sách vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đơn vị này cũng được giao có giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và khuôn khổ quản lý với các công cụ tài chính mới.

Bộ cũng được giao triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa hoạt động lành mạnh, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư...

Quỳnh Trang