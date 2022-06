Ngân hàng Nhà nước liên tục hút tiền về

Thông qua hoạt động thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua, giảm bớt áp lực lên VND và bớt dư thừa thanh khoản.

Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã bất ngờ khởi động lại kênh phát hành tín phiếu trên hoạt động thị trường mở sau hơn hai năm ngừng hoạt động này nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Sau phiên thăm dò đầu tiên chỉ với 200 tỷ đồng hút về với lãi suất 0,3%, quy mô ở kênh điều tiết này nhanh chóng gia tăng cấp độ. Theo SSI Research, tổng lượng tiền hút ròng trong tuần trước qua kênh tín phiếu đạt gần 70.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất bình quân 0,7%.

Đặc biệt, với đợt điều tiết lần này, Ngân hàng Nhà nước không ấn định lãi suất phát hành như những lần trước đó mà sử dụng hình thức đấu thầu lãi suất. Thanh khoản dư thừa trong hệ thống khiến lãi suất phát hành chỉ ở mức 0,7%, thấp hơn so với lãi suất kỳ hạn 1 tuần trên thị trường liên ngân hàng. Tính chung trong tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng tổng cộng 70.200 tỷ đồng thông qua hoạt động thị trường mở.

"Thông điệp của Ngân hàng Nhà nước với điều hành chính sách tiền tệ trong nhiều năm trở lại đây là chủ động, linh hoạt, và trên thực tế, động thái nhanh chóng hút tiền về là phù hợp trong ngắn hạn", SSI Research bình luận và cho rằng, động thái này nhằm giảm áp lực lên tiền đồng và cũng các giúp ngân hàng thương mại giải quyết vấn đề thừa thanh khoản.

Theo BVSC, việc tiến sát mức trần tăng trưởng tín dụng được cấp khiến nhiều ngân hàng phải dừng giải ngân tín dụng, làm dư thừa thanh khoản hệ thống. Một tác động của diễn biến này là lãi suất liên ngân hàng của VND xuống thấp, đẩy chênh lệch giữa lãi suất VND và USD giảm xuống dưới 0%, khiến nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh nhanh chóng tăng, gây áp lực lên tỷ giá.

Chênh lệch lãi suất VND - USD kỳ hạn qua đêm (đường màu đỏ) đã giảm xuống mức âm, gây áp lực lên tỷ giá. Ảnh: SSI

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND tuần trước tăng nhẹ 0,1%. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 40 đồng, hiện giao dịch ở mức 23.940 ở chiều mua vào và 23.980 đồng bán ra. Nếu tính chung từ đầu năm, tiền đồng đã giảm 1,9% so với USD. Nếu so với cùng kỳ, mức giảm khoảng 1%.

"Việc hút bớt tiền đồng thông qua kênh tín phiếu sẽ phần nào thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất VND - USD và do vậy giảm bớt áp lực, giúp Ngân hàng Nhà nước có dư địa điều hành trong trung hạn", nhóm phân tích từ SSI Research nhận xét.

Thực tế, biến động của tỷ giá vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, với biên độ 2-3%. Dù nguồn cung ngoại tệ từ hoạt động xuất - nhập khẩu không có nhiều tích cực, thị trường đã nhận được dòng tiền ngoại tệ từ tổ chức trong nước huy động từ thị trường quốc tế.

Trước đó, trong cuộc họp đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã phát tín hiệu không tăng lãi suất điều hành trong năm 2022 nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau giai đoạn ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Tuy nhiên, áp lực về lạm phát và việc đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách của các ngân hàng trung ương lớn đã tạo áp lực đến điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

"Các động thái vừa qua như nối lại hoạt động trên thị trường mở, nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ và trần tín dụng đã nghiêng hơn nhiều về phía thắt chặt tiền tệ mặc dù điều này cần được quan sát thêm", SSI Research đánh giá.

Minh Sơn