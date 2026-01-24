Ngân hàng Nhà nước: Không bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đến 5.000 đồng

Thông tin loại bỏ tiền các mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng là không chính xác, không có cơ sở pháp lý, theo Ngân hàng Nhà nước.

Thông điệp trên được Ngân hàng Nhà nước đưa ra cuối ngày 23/1 trong bối cảnh gần đây một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin cơ quan quản lý dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

Việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được cơ quan đứng đầu ngành ngân hàng thực hiện đúng quy định pháp luật. Điều này nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiền mệnh giá 5.000 đồng. Ảnh: Việt Hưng

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước hiện là cơ quan duy nhất được phát hành tiền. Trong nước có tổng cộng 12 mệnh giá tiền giấy (polymer và cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại (tiền xu) vẫn đang có giá trị lưu hành hợp pháp.

Trong đó, tiền polymer có 6 loại, gồm: 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng, 20.000 đồng và 10.000 đồng. Tiền giấy cotton - chủ yếu là các tờ tiền lẻ, có 6 mệnh giá: 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 200 đồng, 100 đồng.

Trọng Hiếu