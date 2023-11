Ngân hàng Nhà nước hôm nay không ghi nhận việc phát hành tín phiếu mới, đồng nghĩa việc ngừng hút tiền, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 9.

Số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước cập nhật chiều nay. Hôm qua (8/11), cơ quan quản lý vẫn hút về 5.000 tỷ đồng qua kênh này, với ba thành viên trúng thầu, lãi suất 1%.

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu hút tiền qua kênh tín phiếu từ cuối tháng 9 đến nay với quy mô tính tới phiên 8/11 là hơn 360.000 tỷ đồng. Sau những phiên đầu hút ròng ở mức 10.000-20.000 tỷ đồng, từ cuối tháng 10, khối lượng bắt đầu giảm bớt. Từ đầu tháng 11 đến nay, quy mô phát hành tín phiếu mỗi phiên giảm về dưới 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng có đợt hút tiền qua kênh tín phiếu với tổng quy mô gần 400.000 tỷ đồng trong một tháng.

Hoạt động bơm, hút tiền qua kênh tín phiếu là nghiệp vụ thông thường của Ngân hàng Nhà nước tác động đến lượng tiền trên thị trường liên ngân hàng (nơi các nhà băng cho vay lẫn nhau), không lưu thông trên thị trường dân cư.



Theo các chuyên gia, việc hút tiền qua tín phiếu sẽ khiến một lượng tiền không lưu thông đi từ hệ thống ngân hàng thương mại vào Ngân hàng Nhà nước. Hoạt động này không tác động tới thanh khoản chung hay cung cầu ngoại tệ mà chỉ gián tiếp tác động lên tỷ giá.

Nếu Ngân hàng Nhà nước liên tục thực hiện chào thầu tín phiếu, nhà điều hành sẽ tái kiểm soát lãi suất liên ngân hàng ở mức ổn định (không để giảm sâu), từ đó tác động tới chênh lệch lãi suất VND-USD, gián tiếp ảnh hưởng lên tỷ giá. Việc này có thể giảm bớt ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh lãi suất, còn được gọi là "carry trade" khi chênh lệch lãi suất VND-USD duy trì ở mức cao 4-5 điểm %.

Việc Ngân hàng Nhà nước dừng hút tiền qua kênh tín phiếu có phần trái ngược với dự báo của giới phân tích.

Trong báo cáo đầu tuần này, Bộ phận phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng áp lực phát hành tín phiếu sẽ cao hơn khi trong tuần này sẽ ghi nhận thêm 65.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, đồng thời chênh lệch lãi suất tiền đồng và USD vẫn ở mức cao.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng lên sẽ giúp thu hẹp chênh lệch với lãi suất USD, giảm bớt áp lực lên tỷ giá.

Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn qua đêm đã hạ nhiệt vào đầu tuần này, về ngưỡng 1%, giảm 30 điểm cơ bản so với tuần trước đó. Tới phiên giao dịch ngày hôm qua, lãi suất qua đêm giảm còn 0,83%. Chênh lệch giữa lãi suất VND-USD kỳ hạn qua đêm vẫn quanh ngưỡng 400 điểm cơ bản.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 7,1% so với cuối năm 2022, tăng nhẹ so với mức 6,9% vào cuối tháng 9. Theo SSI Research, cơ quan quản lý đang rà soát để xem xét tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng có nhu cầu.

Mức lãi suất trung bình của những khoản cho vay mới đã giảm khoảng 200-220 điểm cơ bản so với cuối năm 2022, cao hơn mức mục tiêu giảm khoảng 150 điểm cơ bản. Lãi suất cho những khoản vay hiện tại có tốc độ giảm chậm hơn do độ trễ với lãi suất huy động. Mức lãi suất trung bình (tính chung khoản vay mới và cũ) của một số ngân hàng quốc doanh giảm mạnh như VCB (5,94% - giảm 175 điểm cơ bản so với cuối năm 2022) hay BIDV (6,46% - giảm 259 điểm cơ bản).

Minh Sơn