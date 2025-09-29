Ngân hàng Nhà nước dự kiến cấp hạn mức nhập vàng trước 15/12 hàng năm

Trước 15/12 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu sau khi tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24 về hoạt động kinh doanh vàng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232. Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 10/10.

Theo đó, trước ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Cụ thể, đơn vị muốn tham gia sản xuất vàng miếng phải nộp hồ sơ gồm đơn đề nghị, tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất, cùng tài liệu khắc phục sau thanh tra (nếu có) về Ngân hàng Nhà nước. Trong 5 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, trình bày lý do cấp hoặc không cấp giấy phép.

Chậm nhất 15/11 hàng năm, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đã được cấp phép cần gửi hồ sơ về nhu cầu hạn mức xuất, nhập vàng đến Ngân hàng Nhà nước.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thống đốc sẽ thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Thành viên gồm lãnh đạo các đơn vị từ Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo thống kê - ổn định tiền tệ tài chính, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.

Hội đồng tham mưu cho Thống đốc trong việc quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức và phân bổ cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, dựa trên mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối, tình hình xuất khẩu và nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về việc các doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh, mua bán vàng miếng chậm nhất vào cuối năm nay phải kết nối, cung cấp mức giá niêm yết về cho Ngân hàng Nhà nước.

Các đơn vị này cũng phải kết nối thông tin gồm khối lượng mua bán, giá trị giao dịch... với Ngân hàng Nhà nước. Những bên nào được sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu phải thông tin thêm về nguồn nguyên liệu đầu vào, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra... về Ngân hàng Nhà nước. Hạn chót cho việc kết nối thông tin chậm nhất là 31/3 năm sau.

Cuối tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đây là lần đầu tiên sau hơn chục năm qua, chính sách quản lý thị trường vàng xoay trục. Từ việc nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện. Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI và SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Giá vàng trong nước gần đây liên tục lập đỉnh, theo đà tăng của thị trường quốc tế. Mỗi lượng vàng miếng sáng nay được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại 134,5 - 136,5 triệu đồng, chênh lệch gần 15 triệu so với thế giới.

Chuyên gia cho rằng, xóa độc quyền vàng miếng sẽ hạn chế đầu cơ, đồng thời đưa giá trong nước về sát thế giới nhưng với điều kiện, nguồn cung nhập khẩu phải đáp ứng đủ nhu cầu.

Quỳnh Trang