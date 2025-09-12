Ngân hàng Nhà nước: 'CIC không lưu giữ số thẻ tín dụng, mã bảo mật hay lịch sử giao dịch'

Liên quan tới sự cố tại CIC, Ngân hàng Nhà nước cho biết thông tin lưu tại Trung tâm này không gồm số dư tài khoản, số thẻ tín dụng, mã bảo mật hay lịch sử giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước chiều 12/9 phát thông cáo, cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC) về sự cố liên quan đến thông tin tín dụng tại đơn vị này. Cơ quan quản lý đã chỉ đạo CIC báo cáo, phối hợp với cơ quan nhà nước để xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của trung tâm liên tục, thông suốt.

Hiện nay, CIC là một trong 4 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam, thường được biết đến là nơi tra cứu lịch sử nợ xấu. Đây là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, với mục đích hỗ trợ về quản lý trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, hỗ trợ tổ chức tín dụng và khách hàng muốn tiếp cận vốn vay.

Ngân hàng Nhà nước cho biết: "Thông tin tín dụng do CIC thu thập không bao gồm tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC) hay lịch sử giao dịch của khách hàng".

Đồng thời, hệ thống công nghệ thông tin của các ngân hàng cũng hoạt động độc lập với CIC, dịch vụ của các ngân hàng hiện nay được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

Thông tin tới người dân hôm nay, ông Vũ Ngọc Sơn, đại diện Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cũng cho biết, người dân không cần thiết phải khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay đổi mật khẩu.

"Hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại có thể gây gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày", ông Sơn nói.

Dẫu vậy, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cảnh báo nếu dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC bị đánh cắp, tội phạm có thể áp dụng chiêu lừa đảo tinh vi và nguy hiểm hơn. Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP...

Theo đó, khách hàng cần lưu ý ngân hàng, CIC, Công an không bao giờ yêu cầu cung cấp mật khẩu, OTP qua điện thoại hoặc đường link, đồng thời không bấm vào link trong SMS, Zalo, email lạ, chỉ đăng nhập qua ứng dụng hoặc website chính thức.

Nếu người dân nhận cuộc gọi đòi nợ, phong tỏa tài khoản, cần kiểm chứng qua hotline chính thức hoặc đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng, cơ quan chức năng, không chuyển tiền "xác minh" vào tài khoản không rõ ràng.

Trước đó, ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cho biết "kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân tại CIC", trong đó số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Quỳnh Trang