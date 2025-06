Ngân hàng ngoại tại Việt Nam kinh doanh thế nào năm 2024

Phần lớn ngân hàng nước ngoài ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống tại thị trường Việt Nam trong năm ngoái.

Các ngân hàng nước ngoài kinh doanh tại thị trường Việt Nam công bố báo cáo tài chính năm 2024, trong đó 5 trên 6 đơn vị ghi nhận lợi nhuận đi lùi so với năm trước. Duy nhất Shinhan Bank Việt Nam là nhà băng ngoại có lợi nhuận tăng trưởng trong năm ngoái, song mức tăng cũng hạn chế.

Năm 2024, nhà băng này báo lãi trước thuế hơn 5.770 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2023. Dư nợ cho vay tăng gần 20%, song thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ 3%, còn lãi từ các mảng khác như dịch vụ hay kinh doanh ngoại hối đều thấp hơn so với cùng kỳ.

Với quy mô tài sản gần 195.000 tỷ đồng, ngân hàng đến từ Hàn Quốc có hiệu suất sinh lời cao hơn so với một số ngân hàng trong nước có quy mô lớn hơn như SeABank, NamABank, Eximbank, OCB...

Ngoại trừ Shinhan Bank, các nhà băng ngoại còn lại gồm HSBC, Woori Bank, Public Bank, Hong Leong, CIMB đều ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống tại thị trường Việt Nam năm qua.

Cụ thể, "ông lớn" HSBC Việt Nam lãi trước thuế cả năm 4.450 tỷ đồng, giảm sâu gần 32% so với năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng chỉ tăng chưa đến 5%. Thu nhập cốt lõi từ hoạt động tín dụng giảm hơn 20%, từ 7.965 tỷ xuống còn 6.240 tỷ đồng.

Năm ngoái, HSBC Việt Nam cũng thu hẹp quy mô khi tổng tài sản giảm 17%, từ hơn 164.000 tỷ xuống còn 136.400 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm từ hơn 73.300 tỷ xuống còn 41.900 tỷ đồng. Ở phía còn lại của bảng cân đối kế toán, tiền gửi khách hàng tại nhà băng giảm mạnh 16% xuống còn 114.139 tỷ đồng.

Tương tự, các ngân hàng còn lại như Woori, Public Bank, Hong Leong, CIMB Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng đều tăng thấp hơn so với chi phí trả lãi. Do đó, thu nhập lãi thuần giảm so với cùng kỳ, khiến kết quả kinh doanh kém hơn so với cùng kỳ 2023.

Cụ thể, Woori giảm lợi nhuận hơn 8% xuống 1.379 tỷ. Public Bank và Hong Leong ghi nhận mức giảm sâu 40-50%, lần lượt báo lãi 319 tỷ và 73 tỷ. Còn tại CIMB Việt Nam, mức lỗ trong năm 2024 cũng cao hơn so với năm ngoái.

Diễn biến lợi nhuận tại nhóm ngân hàng nước ngoài kém khả quan hơn so với mặt bằng các ngân hàng trong nước năm 2024.

Lý giải cho xu hướng này, giám đốc phân tích một công ty chứng khoán cho rằng, một số ngân hàng ngoại chuẩn bị nguồn lực và tập trung vào phân khúc - tuy nhiên sự hồi phục của nhóm này không đạt kỳ vọng, qua đó tác động đến lợi nhuận của nhóm ngân hàng nước ngoài.

Trong khi đó, những ngân hàng nội địa phục vụ hệ sinh thái các doanh nghiệp lớn trong nước, có lợi thế đẩy mạnh giải ngân được vào giai đoạn cuối năm, nên có mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan hơn so với nhóm ngân hàng nước ngoài.

Năm nay, lĩnh vực cho vay bán lẻ tiếp tục gặp khó khăn - nên đại diện một ngân hàng ngoại - cũng cho biết cấu phần giải ngân cho vay có sự chuyển dịch khi tỷ trọng cho vay khối doanh nghiệp tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, đặc thù của khối ngân hàng nước ngoài là phục vụ khách hàng doanh nghiệp khối FDI, được dự báo có thể gặp thách thức trong bối cảnh có biến động về chính sách thuế quan.

Quỳnh Trang