Ngân hàng ngoại đầu tiên vào trung tâm tài chính Việt Nam

Ngân hàng UOB của Singapore sẽ sớm khởi công Tòa trụ sở UOB trong trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đang có chuyến thăm Singapore. Tại cuộc hội kiến Phó thủ tướng Singapore Gan Kim Yong ngày 12/1, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam vừa thành lập Trung tâm tài chính quốc tế nhằm huy động các nguồn lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển sắp tới.

Ông đề cập tới việc Ngân hàng UOB của Singapore sẽ sớm khởi công Tòa trụ sở UOB trong trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. UOB là ngân hàng Singapore đầu tiên lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1992. Họ mở chi nhánh (100% vốn nước ngoài) vào 1995 tại TP HCM.

Như vậy, UOB sẽ là ngân hàng ngoại đầu tiên vào trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình hội kiến Phó thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, ngày 12/1. Ảnh: VGP

Trước đó, sáng 11/1, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với ông Wee Ee Cheong, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng UOB. Tại buổi làm việc, đại diện UOB trình bày về việc ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, họ đang trong quá trình triển khai xây dựng trụ sở UOB Plaza tại trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ở TP HCM.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gặp Phó chủ tịch UOB Wee Ee Cheong, ngày 11/1. Ảnh: VGP

Lãnh đạo UOB cho biết việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tăng khả năng cung ứng sản phẩm - dịch vụ tài chính chất lượng cao cho khách hàng tại Việt Nam.

Ông Wee Ee Cheong khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là thị trường chiến lược tại Đông Nam Á, đồng thời sẵn sàng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam.

"UOB tham gia không chỉ với vai trò là nhà cung cấp vốn mà còn là đối tác chiến lược chia sẻ kinh nghiệm quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro, phát triển thị trường vốn và kết nối dòng vốn quốc tế", ông nói.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Ngày 18/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trung tâm hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng.

Trước đó, TP HCM đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập để lựa nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu của trung tâm tài chính quốc tế. Tại hội nghị cuối tháng 12, thành phố cho biết một số ngân hàng, tổ chức tài chính sẽ tham gia trung tâm gồm MB Bank, Vietcombank, VietinBank. Còn trung tâm ở TP Đà Nẵng, tại hội nghị hôm nay, họ trao. giấy chấp thuận quan tâm tham gia cho 5 ngân hàng, gồm Vietcombank, Vietinbank.

Ngoài nhà băng này, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ tài chính Singapore tăng đầu tư, hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Ông cũng mong muốn phía Singapore chia sẻ kinh nghiệm thiết kế mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, kinh nghiệm quản lý, giám sát cho phía Việt Nam.

Đáp lại, Phó thủ tướng Gan Kim Yong cho rằng việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là quyết sách đúng đắn và đúng thời điểm của Việt Nam. Ông khẳng định Singapore sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành, đồng thời thúc đẩy kết nối tài chính giữa trung tâm tài chính Singapore và Việt Nam.

Theo ông Gan Kim Yong, quá trình phát triển trung tâm tài chính quốc tế cần đảm bảo vai trò trung tâm của ngân hàng trung ương và các ngân hàng trong nước. Đồng thời, nhà điều hành cần xây dựng mạng lưới hợp tác với các ngân hàng, định chế tài chính nước ngoài. Cơ quan quản lý còn phải xây dựng thể chế, quy định pháp luật tiến bộ, chặt chẽ, đồng thời coi trọng phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ trong và ngoài nước.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tham dự tọa đàm với gần 20 doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng hàng đầu của Singapore. Các nhà đầu tư khuyến nghị Việt Nam bảo đảm tính ổn định của chính sách, sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài sản số, tài chính công nghệ trong thời gian tới.

Phó thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư Singapore tiếp tục mở rộng đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn như tài chính xanh, tài chính bền vững, tài chính công nghệ, tài sản số...

Singapore hiện giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất trong ASEAN và xếp thứ hai trong 153 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước này có 4.400 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 90 tỷ USD. Các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) hiện lên tới 21 khu tại 14 tỉnh thành. Hai nước thường xuyên tham vấn, trao đổi và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là ASEAN.

Hai bên cũng đang đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như nông nghiệp, năng lượng, phát triển VSIP thế hệ mới 2.0, tín chỉ các-bon, công nghệ số...

Phương Dung