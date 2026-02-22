Ngân hàng nào trả lương thưởng cho nhân viên cao nhất?

Nhân viên Techcombank vẫn dẫn đầu thu nhập ngành ngân hàng, nhưng giảm so với năm trước, sau đó đến 3 nhà băng quốc doanh gồm Vietinbank, Vietcombank và BIDV.

Do các ngân hàng không đồng nhất trong việc thể hiện thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động, VnExpress ước tính số liệu này bằng cách chia chi phí lương và phụ cấp cho tổng số nhân viên tại thời điểm cuối năm. Con số này có thể chưa phản ánh chính xác thu nhập của từng "banker", nhưng phần nào cho thấy bức tranh đãi ngộ của ngành ngân hàng trong năm 2025.

Theo đó, nhân viên Techcombank tiếp tục dẫn đầu thị trường về thu nhập bình quân với 47 triệu đồng, trong đó 37 triệu là lương cơ bản. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thu nhập của "người Techcombank" thụt lùi trong 5 năm qua, giảm một triệu đồng so với 2024.

Nhóm ngân hàng quốc doanh bám sát phía sau. Vietinbank trả thu nhập bình quân 45,6 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn cùng kỳ 21%. Nhân viên Vietcombank và BIDV lần lượt nhận khoảng 43,8 triệu và 42,7 triệu.

SHB và MB là hai đại diện còn lại của nhóm ngân hàng trả lương thưởng bình quân trên 40 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng An Bình và Kiên Long được cải thiện nhiều nhất, khi cao hơn cùng kỳ lần lượt 43% và 37%.

Ở chiều ngược lại, thu nhập bình quân tại nhiều ngân hàng nhóm vừa và nhỏ bị ảnh hưởng đáng kể do thu hẹp quỹ lương thưởng. Theo ước tính của VnExpress, thu nhập của nhân viên Nam A Bank giảm 16%, từ 29 triệu một tháng xuống khoảng 22,6 triệu. Khoản tiền nhân viên Sacombank, HDBank, ACB nhận được cũng thấp hơn năm trước 1-9% .

Vietbank là ngân hàng duy nhất trả thu nhập bình quân cho nhân viên dưới 20 triệu đồng. Ước tính lương thưởng hàng tháng tại nhà băng này là 17,9 triệu đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Giám đốc Giải pháp nguồn nhân lực của Talentnet, ngành ngân hàng năm qua chứng kiến nhiều thay đổi về đội ngũ lãnh đạo do quá trình tái cơ cấu và điều chỉnh chiến lược kinh doanh, với xu hướng ngày càng rõ rệt là trẻ hóa đội ngũ điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số. Thay vì mở rộng quy mô nhân sự, nhiều ngân hàng trong nước tập trung nâng cao năng suất thông qua việc áp dụng hệ thống KPI và quản lý hiệu quả công việc, gắn thu nhập với kết quả làm việc, tái thiết kế chính sách đãi ngộ và hoạch định nguồn nhân lực.

Đây là một trong những lý do khiến mức tăng lương cơ bản của ngành này thấp kỷ lục (4,7%). Song, bà Phương nhấn mạnh vẫn có nhiều vị trí tại ngân hàng đang có mức trả khá tốt và thậm chí là rất tốt so với các ngành nghề khác.

Thứ nhất là những vị trí quản lý cấp cao. Theo bà Phương, ngành ngân hàng có cơ cấu nhân sự theo mô hình "rộng đáy hẹp đỉnh", nghĩa là ít nhân sự thuộc vị trí quản lý trở lên. Đây là nhóm chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả kinh doanh, hiệu suất đội ngũ và triển khai chiến lược. Do đó, thu nhập của họ gắn với KPI của từng khối, đơn vị hoặc toàn ngân hàng nên mức thưởng và tổng thu nhập cao hơn mặt bằng chung.

Nhóm thứ hai là những người giữ vai trò then chốt trong chiến lược chuyển đổi dài hạn của ngân hàng, đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Bà Phương nhận định ngân hàng là ngành đi đầu trong việc tạo ra những vị trí mới về AI để phục vụ vận hành, phát triển kinh doanh. Hầu hết vị trí này đang kiêm nhiệm công việc khác hoặc là chuyên gia tư vấn từ nước ngoài nên thu nhập rất cạnh tranh.

Nhóm cuối cùng là một số vị trí yêu cầu kỹ năng chuyên môn đặc thù và còn khan hiếm ứng viên trên thị trường lao động trong nước như khoa học dữ liệu, ngân hàng số, chuyển đổi số. Các vị trí đòi hỏi năng lực phân tích chuyên sâu trong lĩnh vực nguồn vốn và đầu tư cũng có mặt bằng đãi ngộ cao hơn đáng kể so với các vị trí khác.

"Ngân hàng đã có sự dịch chuyển trong triết lý đãi ngộ từ trả theo vị trí (pay by position) sang trả theo hiệu suất công việc (pay by performance). Nếu trước đây thu nhập gắn chặt với chức danh, cấp bậc và thậm chí là thâm niên, thì hiện nay trọng tâm chuyển sang giá trị mà mỗi cá nhân mang lại cho tổ chức", bà Phương nói.

Ngoài ra, thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ của 27 ngân hàng đang giao dịch trên sàn chứng khoán cũng cho thấy gần phân nửa tăng chi phí lương thưởng cho nhân viên hơn 10%.

Quỹ lương thưởng của VPBank biến động mạnh nhất, tăng gấp rưỡi năm trước, trong bối cảnh nhà băng này vừa báo lãi kỷ lục hơn 30.600 tỷ đồng và mở rộng quy mô nhân sự thêm 2.500 người. Ngân hàng Quốc dân (NCB) đứng thứ hai với mức tăng gần 40% so với cùng kỳ, lên trên 1.000 tỷ đồng.

Ba ngân hàng quốc doanh gồm Vietinbank, Vietcombank và BIDV đều tăng quỹ lương thưởng hai chữ số. Trong đó, Vietinbank tăng mạnh nhất, từ khoảng 10.000 tỷ đồng lên 12.200 tỷ đồng cho hơn 22.200 nhân viên. Ngân hàng này cũng mới báo lãi cao nhất trong lịch sử, đạt hơn 41.000 tỷ đồng.

Năm qua có 4 ngân hàng "thắt chặt hầu bao", gồm Sacombank, HDBank, ACB và Nam A Bank. Mức cắt giảm dao động 4-12% so với cùng kỳ. Bên cạnh giảm quỹ lương và phụ cấp, hầu hết nhà băng trong nhóm này mạnh tay tinh gọn nhân sự từ vài trăm đến nghìn người.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Giám đốc Giải pháp nguồn nhân lực của Talentnet, khoảng 5 năm trước, tăng lương cơ bản là công cụ chính để giữ chân nhân sự. Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế biến động và phải kiểm soát chặt chi phí, ngân hàng thận trọng hơn với tăng lương cố định để tránh làm "phình" chi phí dài hạn.

Để đảm bảo tổng thu nhập, các ngân hàng ưu tiên gắn chặt thưởng theo mục tiêu kinh doanh và hiệu suất cá nhân. Thu nhập ngày càng phụ thuộc vào kết quả đạt được, thay vì dựa trên vị trí hay thâm niên. Điều này giúp ngân hàng linh hoạt hơn trong phân bổ ngân sách và tạo động lực rõ ràng cho những cá nhân, bộ phận mang lại giá trị thực.

"Bên cạnh lương thưởng, các ngân hàng đầu tư nhiều hơn vào phúc lợi phi tài chính như chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, cung cấp lộ trình đào tạo, phát triển năng lực nghiệp vụ, cải thiện trải nghiệm làm việc cho nhân viên... Đây là những yếu tố ngày càng có trọng lượng trong quyết định gắn bó của người lao động, đặc biệt sau đại dịch", bà Phương nói.



Phương Đông