Ngân hàng Mỹ tặng tiền để thu hút người gửi

Hai vụ sụp đổ ngân hàng gần đây khiến các nhà băng Mỹ chào mời tặng 25-1.000 USD cho người gửi để huy động thêm tiền.

Các ngân hàng Mỹ đang nỗ lực thu hút người gửi tiền bằng cách tặng tiền cho người mở tài khoản mới hoặc gửi định kỳ. Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh người gửi ồ ạt rút tiền sau hai vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Capital One Financial Corp thông báo tặng 100 USD cho tài khoản tiết kiệm mở mới và duy trì hơn 10.000 USD trong 90 ngày. Nếu gửi trên 100.000 USD, khoản tặng sẽ là 1.000 USD. Discover Financial Services và LendingClub cũng đang có ưu đãi tương tự, được áp dụng khi làn sóng rút tiền gửi xuất hiện.

Citizens Financial Group thì tặng 25 USD cho khách gửi vào 100 USD mỗi tháng trong 3 tháng và duy trì số dư tối thiểu, theo email gửi khách hàng sau ngày 10/3. Dù vậy, người phát ngôn của Citizens cho biết đây là chiến dịch được lên kế hoạch từ trước để khuyến khích thói quen tiết kiệm.

Bên ngoài một chi nhánh của Capital One tại New York hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Giới phân tích cho rằng tặng tiền cho người gửi là cách hữu hiệu để các ngân hàng giữ chân khách. "Khi lãi suất tăng, các tài khoản tiết kiệm sinh lời cao trở nên hấp dẫn. Các ngân hàng cạnh tranh để đứng đầu bảng lãi suất mà người dùng thường đem ra so sánh", Andrew Davidson – Giám đốc Chiến lược tại hãng nghiên cứu thị trường Mintel cho biết: "Cuộc cạnh tranh gần đây càng khốc liệt khi lượng tiền gửi vài tuần qua giảm xuống".

Các ngân hàng cũng đang cố giữ chân khách bằng các biện pháp khác, như giải thích cho họ các quy định về bảo hiểm tiền gửi, chào mời nhiều sản phẩm khác nhau hoặc thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng địa phương.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết các ngân hàng nhỏ - nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất từ khủng hoảng gần đây – đã chặn được làn sóng rút tiền. Dù vậy, các chuyên gia ngành ngân hàng vẫn đang theo dõi sát diễn biến này.

Số liệu của Fed cho thấy lượng tiền gửi ở các ngân hàng nhỏ tại Mỹ đã ổn định trong tuần tính đến hết ngày 22/3. Dù vậy, so với mức đỉnh hồi tháng 12, lượng tiền gửi vẫn kém 216 tỷ USD. Trong đó, chỉ riêng tuần ngay sau khi SVB sụp đổ, các ngân hàng nhỏ đã bị rút 185 tỷ USD.

Các ngân hàng đóng vai trò trung gian trong nền kinh tế - nhận tiền gửi và cho vay. Dù vậy, đến nay, việc tiền gửi giảm sút vẫn chưa ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ gia đình và doanh nghiệp của họ, Moody’s Investors Service cho biết trong một thông báo.

Hà Thu (theo Reuters)