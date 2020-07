Ngân hàng Mỹ dự phòng hàng tỷ USD cho tình huống xấu

JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo tăng dự phòng do lo ngại khách hàng khó trả nợ khi Covid-19 tiếp tục gây sức ép lên việc làm và thương mại.

Tổng cộng, ba nhà băng này đã để dành 25 tỷ USD trong quý II. Đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận quý của họ lao dốc. Wells Fargo thậm chí có quý lỗ đầu tiên kể từ năm 2008.

Các lãnh đạo ngân hàng cho biết hỗ trợ của chính phủ đến nay đã hạn chế được tác động kinh tế của đại dịch. Người Mỹ còn được trợ cấp thất nghiệp 600 USD một tuần. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ sẽ kết thúc trong vài tháng tới. Vì thế, các nhà băng dự báo họ sẽ còn thiệt hại lớn hơn do số vụ vỡ nợ có thể tăng.

"Chúng tôi cho rằng thiệt hại sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vài tháng tới", Jennifer Piepszak - Giám đốc Tài chính của JPMorgan cho biết.

Bên ngoài chi nhánh Wells Fargo tại New York. Ảnh: Reuters

Các ngân hàng, đặc biệt là các nhà băng lớn nhất nước, có thể đánh giá mọi mặt của nền kinh tế. Do họ vừa giao dịch, vừa cho vay mua nhà, mua xe, phát hành thẻ tín dụng và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự báo của họ sử dụng dữ liệu từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và dựa trên chính hoạt động kinh doanh thường ngày nữa. Vì thế, động thái của các ngân hàng có thể là chỉ báo quan trọng với sức khỏe tài chính nói chung của các cá nhân và doanh nghiệp.

"Các nhà băng đang bi quan về triển vọng phục hồi", Gabriel Chodorow-Reich - giáo sư kinh tế tại Đại học Harvard cho biết, "Họ không nhận thấy có sự phục hồi nhanh trong 6 tháng tới, mà thay vào đó là sự suy thoái".

JPMorgan đang chuẩn bị cho kịch bản tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức hai chữ số trong cả năm nay. Wells Fargo cũng vậy. Họ dự báo con số này là 10% đến cuối năm.

Fed tháng này cũng cảnh báo tiêu dùng có thể vẫn chịu sức ép trong năm tới và rủi ro suy thoái kép vẫn còn. Việc này có thể khiến lực lượng lao động Mỹ chịu tổn thương vĩnh viễn.

Lợi nhuận của JPMorgan trong quý II giảm còn 4,7 tỷ USD, chỉ bằng nửa cùng kỳ năm ngoái, dù doanh thu lên kỷ lục - gần 34 tỷ USD. Nhà băng này dành ra gần 11 tỷ USD dự phòng, cao hơn tới 9 tỷ USD so với năm ngoái, chủ yếu dự phòng thất thoát với vay tiêu dùng. Tổng dự trữ của họ hiện là gần 34 tỷ USD.

Nhà băng này cũng ghi nhận mảng tài chính bùng nổ, trong đó có phí giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Doanh thu từ giao dịch tiền tệ, công cụ phái sinh, trái phiếu chính phủ và nhiều công cụ khác gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Citigroup đạt lợi nhuận 1,3 tỷ USD quý II, giảm so với gần 5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Họ đã dự phòng thêm 5,6 tỷ USD do tình trạng thất nghiệp tràn lan vì đại dịch. Doanh thu từ mảng tài chính tăng nhẹ so với năm ngoái, dù vẫn kém xa JPMorgan.

Wells Fargo thì đã lỗ 2,4 tỷ USD do đại dịch ảnh hưởng đến gần như mọi mảng kinh doanh của họ. Ngân hàng này bổ sung thêm 8,4 tỷ USD vào khoản dự phòng, hơn gấp đôi quý trước. Doanh thu quý II đạt 17,8 tỷ USD, giảm 18% cùng kỳ năm ngoái.

Wells Fargo cũng giảm cổ tức quý này, lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính. Họ là nhà băng duy nhất tại Mỹ công bố giảm cổ tức cho đến nay.

Hà Thu (theo NYT)