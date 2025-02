Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam đạt chứng nhận AABB từ Mỹ

Cryoviva Việt Nam vừa nhận chứng nhận quốc tế AABB hôm 26/1 nhờ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trong lưu trữ tế bào gốc và các sản phẩm sinh học, sau hơn 3 năm hoạt động.

Để đạt được chứng nhận này, Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam đã trải qua sự đánh giá nghiêm ngặt từ chuyên gia của AABB - Hiệp hội vì sự tiến bộ của Y học truyền máu và liệu pháp sinh học (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies). Trước năm 2021, AABB có tên là Hiệp hội các ngân hàng máu Mỹ (The American Association of Blood Banks).

Đại diện Hiệp hội AABB (bên trái) và đại diện Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam (bên phải) trong một hoạt động cuối năm 2024 tại Việt Nam. Ảnh: Cryoviva Việt Nam

Đây là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận đại diện cho các cá nhân và tổ chức liên quan đến lĩnh vực y học truyền máu và liệu pháp sinh học, cải thiện cuộc sống bằng liệu pháp sinh học an toàn, sẵn có và hiệu quả trên toàn thế giới. Hiệp hội thúc đẩy sự hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ tế bào gốc thông qua việc phát triển và cung cấp các tiêu chuẩn, kiểm định và các chương trình giáo dục liên quan.

Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động từ tháng 12/2021 theo loại hình ngân hàng mô độc lập, bao gồm các lĩnh vực: tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô; hợp tác với các cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc trao đổi mô, nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu y học; thực hiện danh mục kỹ thuật chuyên môn ban hành kèm theo.

Cryoviva Việt Nam trực thuộc hệ thống ngân hàng lưu trữ tế bào gốc quốc tế Cryoviva, sở hữu mạng lưới đa quốc gia, có cơ sở lưu trữ tại Thái Lan, Singapore và Ấn Độ. Đây là một trong những ngân hàng mô quốc tế đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, mở ra cơ hội cho các bậc phụ huynh lưu trữ tế bào gốc đạt chuẩn quốc tế với chi phí phù hợp gia đình Việt. Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc quốc tế Cryoviva là một trong các số ít ngân hàng sở hữu cả hai chứng nhận AABB và U.S FDA Mỹ cho cả 5 loại lưu trữ và phân lập tế bào từ năm 2010 đến nay.

Chứng nhận quốc tế AABB cấp cho Cryoviva Việt Nam có hiệu lực từ ngày 26/1 và có giá trị trong 2 năm, sau đó AABB có thể gia hạn dựa trên những đánh giá tiếp theo với hoạt động của Cryoviva Việt Nam. Đại diện Cryoviva Việt Nam cho biết chứng nhận này thể hiện rằng Cryoviva Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ thu thập, xử lý đến lưu trữ, đảm bảo chất lượng mẫu tế bào gốc luôn ở mức tối ưu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y dược và Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam ngày 12/7/2022 tại TP HCM. Ảnh: Cryoviva Việt Nam

Cryoviva Việt Nam hiện là đối tác chiến lược của nhiều bệnh viện tại Việt Nam trong nghiên cứu và đưa lợi ích của tế bào gốc cuống rốn lan rộng hơn đến với cộng đồng như Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Bệnh viện Âu Cơ....

Trong năm 2024, Cryoviva Việt Nam có hai đề án về nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc cuống rốn đã được Hội đồng Đạo đức phê duyệt và tiến hành triển khai. Cụ thể, đơn vị hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị mới dựa trên ứng dụng tế bào gốc trung mô, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu tác dụng phụ cho bệnh nhân mắc các bệnh da liễu, các vấn đề liên quan đến lão hóa da.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Hùng Vương và Ngân hàng mô Cryoviva Việt Nam ngày 25/3/2022 tại TP HCM. Ảnh: Cryoviva Việt Nam

Tiếp theo, đơn vị hợp tác với Bệnh viện Hùng Vương thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả và độ an toàn của liệu pháp bơm tế bào gốc trung mô có nguồn gốc cuống rốn vào buồng tử cung ở bệnh nhân chuyển phôi trữ có nội mạc tử cung mỏng.

Cryoviva Việt Nam được nhiều người nổi tiếng và gia đình Việt lựa chọn để lưu trữ tế bào gốc cho con trẻ. Tiêu biểu có thể kể đến gia đình ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đăng Khôi, diễn viên Kha Ly, cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy, hot tiktoker Vy Phạm...

Ca sĩ Võ Hạ Trâm lưu trữ tế bào gốc cho bé Chaudhary An Quốc tại Cryoviva Việt Nam. Ảnh: Cryoviva Việt Nam

Theo các chuyên gia, việc lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho bé có thể đem lại những lợi ích như hỗ trợ điều trị đa dạng bệnh lý, dự phòng sức khỏe tương lai, mở ra cơ hội khám phá y học tái tạo. Cụ thể, tế bào gốc cuống rốn được ứng dụng điều trị hơn 80 bệnh lý nguy hiểm như ung thư máu, thiếu máu di truyền, bệnh tự miễn, và tổn thương mô. Lưu trữ tế bào gốc được coi là "bảo hiểm sinh học" cho con trẻ và gia đình, mang đến giải pháp y học cá nhân hóa cho tất cả thành viên trong gia đình. Tế bào gốc không chỉ hỗ trợ điều trị mà còn mở ra hướng phát triển mới cho ngành y học tái tạo và cấy ghép.

Kim Anh