Ngân hàng không có lãi, nợ xấu trên 3% vẫn được niêm yết

Chính phủ vừa bãi bỏ một số yêu cầu về lợi nhuận, nợ xấu khi chấp thuận niêm yết cổ phiếu với các tổ chức tín dụng.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước quản lý.

Theo đó, cơ quan quản lý bãi bỏ một số điều kiện khi chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho tổ chức tín dụng.

Ngân hàng vẫn được chấp thuận niêm yết, mà không bắt buộc phải có lãi trên báo cáo tài chính kiểm toán trong hai năm liền kề, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trong hai quý liên tiếp hay Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đủ số lượng và cơ cấu theo quy định.

Các điều kiện khác cũng được bãi bỏ như phải có thời gian hoạt động tối thiểu hai năm, giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định... khi chấp thuận niêm yết cho cổ phiếu của tổ chức tín dụng cổ phần.

Giao dịch tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Hiện, 21 ngân hàng đã niêm yết trên sàn chứng khoán, chưa tính Kienlongbank đang làm thủ tục. Còn lại 5 nhà băng chưa niêm yết và đang giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM là Saigonbank, VietBank, PGBank, BVBank và ABBank. Với quy định mới này, các đơn vị còn lại sẽ có điều kiện "dễ thở" hơn trước đây khi nộp hồ sơ niêm yết.

Tính đến hết quý II năm nay, nợ xấu tại nhiều ngân hàng gia tăng, nhiều đơn vị ghi nhận nợ xấu vượt 3%. Trong đó, 4 trên 5 ngân hàng chưa niêm yết đều có tỷ lệ nợ xấu vượt 3% gồm Saigonbank, PGBank, BVBank và PGBank.

Ngoài ra, tại quyết định này, Chính phủ cũng bỏ và đơn giản hóa một số điều kiện đối với việc thành lập chi nhánh cho các ngân hàng thương mại, về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, về số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát...

Quỳnh Trang