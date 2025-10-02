Ngân hàng kháng cáo vụ 'người vay thoát nợ 5 tỷ đồng'

TP HCMVPBank cho biết đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án tuyên khách hàng không phải trả hơn 5 tỷ đồng đã vay mua biệt thự, mà chủ đầu tư có trách nhiệm trả.

Chiều 2/10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết đơn kháng cáo vụ kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng - bị đơn là vợ chồng khách hàng Trần Hồng Sơn, đã được gửi cho TAND và VKSND Khu vực 7 (TP HCM).

Theo VPBank, bản án sơ thẩm tuyên hôm 30/9 chưa xem xét toàn diện và đánh giá chưa khách quan về các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, cũng như quan điểm của đại diện nguyên đơn. Ngân hàng cũng cho là tòa đã áp dụng sai quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Tòa án nhận định văn bản thỏa thuận ngày 5/11/2020 giữa ông Sơn với Công ty Cổ phần Novareal vô hiệu là "vi phạm tố tụng", theo VPBank. Bởi trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng tòa thụ lý giải quyết, các bên không tranh chấp về pháp lý của văn bản thỏa thuận này. Bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (Công ty Novareal) cũng không có yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập.

Do đó, VPBank cho rằng, tòa "vượt quá yêu cầu khởi kiện", làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Hơn nữa, hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp "được giao kết trên cơ sở tự nguyện, hợp pháp, không bị ràng buộc" bởi hiệu lực của văn bản thỏa thuận giữa khách hàng và Novareal. Giả sử thỏa thuận giữa ông Sơn với Novareal bị vô hiệu thì cũng không đồng nghĩa hợp đồng tín dụng vô hiệu theo.

Ngoài ra, theo nguyên đơn, quá trình thu thập tài liệu chứng cứ "tòa chưa thực hiện việc xác minh pháp lý dự án", cho rằng chủ đầu tư và công ty môi giới có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và văn bản thỏa thuận vô hiệu là không có căn cứ.

Liên quan đến phán quyết của tòa, trước đó, Công ty Novareal cho biết sẽ kháng cáo nội dung bản án cùng các nhận định "thiếu khách quan và không có cơ sở pháp lý của HĐXX".

Theo doanh nghiệp, dự án mà công ty đang tư vấn, môi giới tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), là dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô lớn, "được Chính phủ quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý cũng như đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện theo phân kỳ đầu tư đúng quy định pháp luật". Đây cũng là dự án trọng điểm về du lịch của tỉnh Lâm Đồng, chứ không phải dự án nhà ở theo nhận định của HĐXX.

HĐXX công bố bản án, chiều 30/9. Ảnh: Bình Nguyên

Bản án sơ thẩm thể hiện, ngày 5/11/2020, vợ chồng ông Sơn ký thỏa thuận với Công ty Novareal mua biệt thự song lập tại dự án Thung lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết). Hai mươi ngày sau, họ vay VPBank 3,65 tỷ đồng để thanh toán tiền đặt cọc, thế chấp bằng quyền tài sản phát sinh từ thỏa thuận này.

Hợp đồng tín dụng có thời hạn 36 tháng, lãi suất 11,5%/năm. Tuy nhiên, đến nay vợ chồng ông Sơn mới trả 900 triệu đồng tiền lãi, chưa thanh toán gốc và ngừng trả từ tháng 12/2022. Dư nợ tính đến 30/9 đã hơn 5,32 tỷ đồng. Ngân hàng nhiều lần đòi nhưng không được, buộc phải khởi kiện, yêu cầu trả nợ hoặc xử lý tài sản bảo đảm.

Vợ chồng ông Sơn đồng ý với nội dung khởi kiện của VPBank, song đề nghị ngân hàng cắt giảm lãi, kể cả lãi quá hạn, để họ có khả năng xoay xở trả nợ.

Lý do tòa xét tính pháp lý của văn bản thỏa thuận ngày 5/11/2020

Sau quá trình nghiên cứu hồ sơ và nghị án, TAND Khu vực 7 xác định, căn biệt thự này thuộc loại tài sản hình thành trong tương lai. Vì vậy, trước khi xem xét tính pháp lý của hợp đồng tín dụng, cần đánh giá tính pháp lý của văn bản thỏa thuận giữa ông Sơn với Công ty Cổ phần Novareal.

Bản án cho rằng, Novareal chỉ là đơn vị môi giới, không được phép ký hợp đồng đặt cọc và nhận tiền của khách hàng. Trong khi đó, văn bản thỏa thuận quy định tiền đặt cọc, tiến độ và phương thức thanh toán là trái luật. Quá trình xác minh cũng cho thấy dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, biệt thự song lập chưa tồn tại, Delta Valley Bình Thuận (chủ đầu tư) không ủy quyền cho Novareal thực hiện các giao dịch này. Từ đó, HĐXX tuyên văn bản thỏa thuận ngày 5/11/2020 giữa ông Sơn với Công ty Cổ phần Novareal vô hiệu.

Đối với hợp đồng tín dụng, toàn bộ tiền giải ngân của ngân hàng được chuyển vào tài khoản của Novareal (chứ không phải tài khoản của ông Sơn). Theo quy định, tổ chức tín dụng "không được cho vay phục vụ các giao dịch trái pháp luật", nên hợp đồng tín dụng giữa VPBank và vợ chồng ông Sơn vô hiệu, theo HĐXX.

Từ các căn cứ trên, tòa bác yêu cầu khởi kiện của VPBank, buộc ngân hàng phải trả lại cho vợ chồng ông Sơn hơn 900 triệu đồng đã đóng. Đối với số tiền 3,65 tỷ đồng mà Novareal đã nhận giải ngân từ ngân hàng, tòa buộc công ty này phải trả lại VPBank.

Bản án sơ thẩm này chưa có hiệu lực pháp luật.

