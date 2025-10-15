Ngân hàng Hàn Quốc 'cháy' vàng bạc vì người dân đổ xô tích trữ

Nhiều người Hàn Quốc tới ngân hàng để mua vàng, bạc thỏi tích trữ nhưng ra về tay không vì ngân hàng thiếu nguồn cung.

Lee Jong-won, nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi, tuần trước đến một chi nhánh ngân hàng ở Seoul để mua vàng thỏi, nhưng sốc khi hay tin đã hết vàng.

"Tôi không tìm cách làm giàu nhanh chóng. Tôi chỉ muốn mua thứ gì đó an toàn", anh nói. Lee định chuyển sang mua bạc nhưng bạc cũng không còn.

"Vàng rất thích hợp để mua tích trữ trong bối cảnh hiện tại, khi mà tình hình kinh tế khó khăn, lãi suất vay cao và giá cả mọi thứ đều tăng. Tôi nghĩ bạc có thể là lựa chọn tốt sau vàng. Nhưng rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất nghĩ như thế", Lee cho hay.

Thỏi vàng bạc trưng bày tại Sàn Giao dịch Vàng Hàn Quốc tại Incheon ngày 12/10. Ảnh: Yonhap

Lee là một trong nhiều người Hàn Quốc đang đổ xô đi mua vàng bạc để bảo vệ tài sản trong môi trường kinh tế bất ổn. Động thái này dẫn đến tình trạng cầu vượt xa cung và nhiều ngân hàng thương mại rơi vào tình thế thiếu vàng bạc. Một số ngân hàng trì hoãn giao hàng hơn 10 ngày do hết hàng tồn kho.

Cùng với cơn sốt mua vàng thỏi, các "tài khoản vàng" tại ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh. Đây là hình thức khách hàng có thể mua và bán vàng trực tiếp qua tài khoản ngân hàng thay vì giữ vàng thật.

Khoảng 450 tỷ won (hơn 316 triệu USD) giá trị vàng thỏi đã được bán ra trong năm nay, gần gấp ba lần so với 165 tỷ won năm ngoái.

Doanh số bán vàng thỏi ở Hàn Quốc hồi tháng 5/2024 vượt mốc 10 tỷ won và duy trì trong khoảng 10-20 tỷ won liên tục nhiều tháng. Tuy nhiên, con số này đã tăng vọt lên 88 tỷ won vào tháng 2. Từ tháng 3, doanh số bán hàng hàng tháng duy trì trong khoảng 20-30 tỷ won, trước khi tăng đột biến lên hơn 111 tỷ won (hơn 78 triệu USD) vào tháng 9.

Tập đoàn In ấn và Bảo mật Tiền tệ Hàn Quốc đã dừng sản xuất vàng thỏi cho đến tháng 1 năm sau. Sàn Giao dịch Vàng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ ngừng cung cấp bạc thỏi 1 kg bắt đầu từ 20/10.

Trong khi đó, tổng số tiền mà khách hàng đang nắm giữ trong các tài khoản vàng tại các ngân hàng KB Kookmin, Shinhan và Woori đạt 1,5 nghìn tỷ won (1,06 tỷ USD) tính đến tháng 10. Số dư này đã tăng thêm 730,8 tỷ won trong năm nay. Giá vàng toàn cầu lên mức 4.100 USD/ounce hôm 14/10, còn giá bạc vượt mốc 52,5 USD/ounce.

Hồng Hạnh (Theo Korean Times)