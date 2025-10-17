Ngân hàng đề xuất được thuê gia công sản xuất vàng miếng

Các nhà băng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép họ thuê đơn vị bên ngoài gia công sản xuất vàng miếng.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 232, Vietcombank và Techcombank đề nghị Ngân hàng Nhà nước làm rõ nội dung về việc sản xuất vàng miếng có thể bao gồm thuê gia công vàng miếng trong nước, nước ngoài tương tự cơ chế Ngân hàng Nhà nước giao SJC gia công vàng miếng theo quy định trước đây.

Hai ngân hàng cho rằng, Nghị định 232 đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, do đó cũng cần tạo khung pháp lý tương tự cho việc thuê gia công của ngân hàng thương mại.

Việc sản xuất vàng miếng với các ngân hàng đáp ứng điều kiện là cơ chế mới. Tuy nhiên, các ngân hàng cần nhiều thời gian để xây dựng tài liệu kinh doanh, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như dây chuyền sản xuất.

"Do đó, trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống tự sản xuất, việc cho phép ngân hàng được thuê gia công tại đơn vị đủ điều kiện, năng lực sẽ góp phần giảm tải áp lực cho các ngân hàng", Vietcombank và Techcombank ý kiến.

Vàng miếng SJC trưng bày tại cửa hàng vào hồi tháng 3. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng theo hai nhà băng này, nếu thuê nước ngoài gia công, doanh nghiệp và ngân hàng trong nước không thể giám sát sản xuất trực tiếp. Đồng thời, bên gia công đã tuân thủ các quy định về giám sát, sản xuất, quản lý chất lượng của bên thứ ba uy tín. Do đó, họ đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thêm về yêu cầu đối với giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm trong trường hợp thuê gia công ở nước ngoài.

Phản hồi các nhà băng, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc gia công vàng miếng trong nước và nước ngoài đã được đề cập tại Luật Thương mại 2005 và Luật Quản lý ngoại thương.

Đồng thời, nhà điều hành cũng nêu thêm, theo Nghị định 232, các doanh nghiệp và ngân hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về vàng miếng do mình sản xuất, thuê gia công và phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng vàng miếng do đơn vị sản xuất và thuê gia công.

Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ 10/10. Ngân hàng Nhà nước dừng cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng, nhằm tạo tính cạnh tranh, giúp giá vàng trong nước hạ nhiệt so với thế giới.

Theo đó, nhà điều hành sẽ cấp hạn mức và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thỏa điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và giấy phép từng lần để nhập khẩu vàng nguyên liệu. Tới nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có thông tin chính thức về các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng.

Quỳnh Trang