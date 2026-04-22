Ngân hàng của 'bầu' Hiển đổi logo

SHB công bố thay đổi nhận diện, tặng tiền mặt cho gần 3.000 cổ đông trực tiếp dự đại hội thường niên năm nay.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) diễn ra chiều 22/4 ghi nhận 2.800 cổ đông tham dự trực tiếp, chiếm hơn 57% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đây là một trong những đại hội có lượng cổ đông tham dự lớn, so với quy mô phổ biến từ vài trăm đến khoảng 1.000 cổ đông ở những ngân hàng khác. Năm nay, SHB chi tiền mặt 200.000 đồng cho cổ đông tham dự trực tiếp, đồng thời sẽ chuyển khoản cho những người không tới dự.

Tại đại hội, SHB đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo có màu vàng, kết hợp hình vuông và hình tròn cùng chữ S cách điệu.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc SHB, ông Đỗ Quang Vinh, cho biết logo lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S và triết lý "trời tròn đất vuông", thể hiện tinh thần kết nối bản sắc dân tộc và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

"Việc công bố nhận diện thương hiệu ngay tại đại hội không chỉ đơn thuần là thay đổi hình ảnh, mà còn được xem là một cột mốc chuyển mình chiến lược", ông Vinh nói. Đồng thời, con trai Chủ tịch SHB khẳng định đây là dấu ấn cho hành trình chuyển đổi, kế thừa và tiếp nối.

Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành "Future Bank" - ngân hàng thế hệ mới tầm vóc quốc gia, hướng tới ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và vươn lên nhóm định chế tài chính hàng đầu khu vực và quốc tế.

Việc thay đổi nhận diện thương hiệu từ năm ngoái đến nay cũng được một số nhà băng khác như ABBank, Kienlongbank, Sacombank thực hiện, hoặc như BIDV cũng thông báo thay đổi cách đọc tên.

Một cổ đông hôm nay hỏi về việc cấp tín dụng bất động sản của SHB. Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch SHB thừa nhận là một trong những ngân hàng có tỷ lệ cấp tín dụng bất động sản tương đối nhiều, nhưng khẳng định đảm bảo tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh Chính phủ tìm cách tháo gỡ cho các dự án bất động sản, SHB cũng tài trợ cho các dự án đặc biệt về hạ tầng quốc gia, dự án động lực phát triển của các thành phố như Hà Nội, TP HCM với tính thanh khoản cao.

Năm 2026, SHB xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản, tương ứng với hạn mức tăng trưởng tín dụng được phê duyệt.

Ở kịch bản cơ sở, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 17.665 tỷ đồng, tăng 18%; tổng tài sản tăng 9%, dư nợ tín dụng tăng 10%. Còn nếu được cấp hạn mức tín dụng tối đa 16%, tổng tài sản dự kiến vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 15%, lợi nhuận trước thuế lên 19.165 tỷ đồng, tăng 28%.

Tính đến hết quý I, Tổng giám đốc Ngô Thu Hà cũng cho biết tổng tài sản của nhà băng đạt gần 940.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2025. Huy động vốn đạt 672.000 tỷ đồng, tăng 4,5%, tín dụng đạt gần 633.000 tỷ đồng, tăng hơn 2%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.660 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu an toàn tiếp tục được duy trì với tỷ lệ an toàn vốn đạt 12,6%, tỷ lệ nguồn vốn cho vay trên huy động ở mức 77% và tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 17%.

Tại đại hội, cổ đông SHB thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%, trong đó gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tính đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của SHB đạt hơn 45.900 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, vốn điều lệ dự kiến tăng từ khoảng 53.440 tỷ đồng (sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và ESOP) lên khoảng 58.785 tỷ đồng.

Đồng thời, lãnh đạo SHB khẳng định sẽ tiếp tục tái cấu trúc bộ máy theo mô hình "tinh - gọn - mạnh", cải cách cơ chế và đổi mới quản trị vận hành.

Giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo SHB cho biết xác định công nghệ và chuyển đổi số là nền tảng cốt lõi, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh và kiểm soát rủi ro. Ngân hàng dự kiến đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu chuyên sâu trong toàn bộ hoạt động, từ quản trị đến vận hành, nhằm cá nhân hóa sản phẩm, tự động hóa quy trình bán hàng và nâng cao năng lực quản trị.

