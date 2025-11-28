Ngân hàng BOC ra mắt bộ giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

Ngân hàng Bank Of China giới thiệu bộ giải pháp hỗ trợ toàn bộ vòng đời đầu tư của doanh nghiệp, tại sự kiện kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Ngân hàng Bank Of China (Hong Kong) LTD Chi nhánh TP HCM (BOC) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và công bố "Giải pháp dịch vụ tài chính hợp tác kinh tế - thương mại Trung - Việt", ngày 26/11 tại TP HCM. Sự kiện thu hút gần 300 khách mời tham dự bao gồm khách hàng và đối tác.

Lãnh đạo Ngân hàng BOC - Chi nhánh TP HCM cùng các đối tác tham dự sự kiện. Ảnh: BOC

Theo đại diện BOC, trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thu hút dòng vốn FDI lớn và mở rộng thương mại với các thị trường trọng điểm, trong đó có Trung Quốc. Cùng với nhu cầu mở rộng sản xuất, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp hai nước đòi hỏi hệ thống dịch vụ tài chính chuyên biệt, minh bạch và phù hợp với từng giai đoạn đầu tư. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cần có bộ giải pháp ngân hàng đồng bộ nhằm hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới ngày càng phức tạp.

Do đó, BOC xây dựng bộ giải pháp tài chính toàn diện bao phủ toàn bộ vòng đời đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam. Ở giai đoạn chuẩn bị, ngân hàng cung cấp nền tảng thông tin thị trường, tư vấn đầu tư và mô hình dòng vốn. Trong giai đoạn khởi động, đơn vị hỗ trợ mở tài khoản, xử lý góp vốn và cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử. Khi dự án bước vào xây dựng, đơn vị cung cấp tín dụng đầu tư, bảo lãnh, tài trợ thương mại và các phương thức thanh toán. Trong giai đoạn vận hành, BOC tiếp tục hỗ trợ vốn lưu động, thanh toán lương nhân sự, tài trợ xuất nhập khẩu và dịch vụ quản lý dòng tiền. Hệ thống IGTB NET kết nối giao dịch đa tiền tệ giúp doanh nghiệp tối ưu thanh toán xuyên biên giới.

Song song với doanh nghiệp, BOC triển khai gói dịch vụ dành cho nhân sự Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, bao gồm mở tài khoản trước khi sang Việt Nam, sử dụng ngân hàng trực tuyến xuyên biên giới và hỗ trợ đóng hoặc duy trì tài khoản khi kết thúc công tác. Lợi thế mạng lưới toàn cầu, năng lực thanh toán RMB và các trung tâm xử lý quốc tế giúp ngân hàng rút ngắn thời gian giao dịch và chuẩn hóa quy trình. Nhờ hệ thống "một điểm tiếp nhận - phản hồi toàn cầu", doanh nghiệp và cá nhân được bảo đảm trải nghiệm liền mạch, minh bạch và thống nhất khi đầu tư hoặc làm việc tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng BOC phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BOC

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Huy, Tổng giám đốc trụ sở chính Ngân hàng Bank of China, cho biết tính đến cuối tháng 9 năm nay, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 37.000 tỷ CNY (tương đương 5.300 tỷ USD), tăng 7,1% so với đầu năm, lợi nhuận tài chính và chất lượng tài sản được kinh doanh ổn định. Bank Of China có hơn 500 chi nhánh tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, Chi nhánh BOC ở TP HCM hiện diện từ năm 1995. Ngân hàng đồng hành trong nhiều hoạt động kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, cung cấp dịch vụ cho hơn 3.000 doanh nghiệp và 30.000 lao động, với tổng giá trị thanh toán hằng năm gần 30 tỷ USD. "Trong giai đoạn mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính hiệu quả, thuận tiện và sáng tạo cho hoạt động giao lưu kinh tế và thương mại Trung - Việt dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan quản lý giám sát Việt Nam", ông Trương Huy nói.

BOC cũng là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai nhiều dịch vụ tại Việt Nam như thí điểm hối đoái CNY tiền mặt, dịch vụ thanh toán nhân dân tệ tại biên giới và các giải pháp bán lẻ như chi lương doanh nghiệp, internet và mobile banking, thẻ. Đơn vị định hướng tăng cường hỗ trợ cho các lĩnh vực chiến lược gồm hạ tầng, tài chính xanh, kinh tế số, đổi mới công nghệ và dịch vụ dân sinh; đồng thời tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Trong công tác xã hội, ngân hàng nhiều năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại TP HCM, đồng hành với các buổi tổ chức diễn đàn hợp tác doanh nghiệp quy mô lớn và tài trợ các chương trình cộng đồng như cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" và các hoạt động thiện nguyện. BOC cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa và xây dựng nguồn nhân lực tài chính địa phương, qua đó tăng cường nền tảng hợp tác giữa hai quốc gia.

Ông Từ Châu, Phó tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của dịch vụ tài chính trong hợp tác kinh tế - thương mại Trung - Việt. Ông nhấn mạnh các tổ chức tài chính, trong đó có BOC, đã hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp hai nước thông qua thanh toán xuyên biên giới, tài trợ thương mại và cho vay dự án. Trong thời gian tới, cơ quan ngoại giao kỳ vọng các ngân hàng tiếp tục đổi mới sản phẩm, mở rộng lĩnh vực dịch vụ và tăng cường quản trị rủi ro.

Ông Trần Ngọc Liêm, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh TP HCM, ghi nhận BOC Chi nhánh TP HCM là định chế tài chính nước ngoài hoạt động hiệu quả, đồng hành doanh nghiệp hai nước trong thanh toán quốc tế, tín dụng thương mại và hỗ trợ đầu tư. VCCI - HCM kỳ vọng đơn vị tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực tài chính để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt - Trung.

Cũng tại sự kiện kỷ niệm, ngân hàng ủng hộ 100 triệu đồng, cho người dân vùng lũ lụt, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của bà con sau trận lụt lịch sử tại các tỉnh Miền trung.

Hoàng Đan