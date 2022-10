Ngân hàng Bảo Việt duy trì đà tăng trưởng

Tổng tài sản của ngân hàng tăng 24,54% sau quý 3, thu nhập lãi thuần, thu nhập từ hoạt động khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng so với quý trước.

Tại thời điểm kết thúc quý 3, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) đạt 65.744 tỷ đồng, tăng 24,54%; huy động tăng 9,45%, đạt 41.432 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 29.842 tỷ đồng, tăng 16,49% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo, thu nhập lãi thuần đạt 486,9 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên tăng 39% so với thời điểm kết thúc quý 2/2022; thu nhập từ hoạt động khác ghi nhận ở mức 104,5 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 54,64% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ở mức 36,2 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, BaoViet Bank đã tập trung, nỗ lực để đảm bảo vừa duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng, mở rộng quy mô, góp phần tích cực vào việc cung ứng vốn cho khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo chất lượng tín dụng tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Công tác xử lý thu hồi nợ xấu được cải thiện rõ rệt thông qua việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xử lý thu hồi nợ. Năm 2022, BaoViet Bank đã xử lý được một số khoản nợ lớn liên quan đến nhóm khách hàng thuộc Tổng Công ty Vinalines. Bên cạnh công tác xử lý nợ, việc nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh mới và duy trì, hướng đến giảm tỷ lệ nợ xấu cũng được ngân hàng quan tâm thực hiện. Nhờ các giải pháp trên, tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ của nhà băng này ở mức 2,16%.

Nhân viên BaoViet Bank tư vấn cho khách hàng tới giao dịch. Ảnh: BaoViet Bank

Năm 2022, BaoViet Bank cũng ra mắt nhiều sản phẩm dành cho doanh nghiệp với các sản phẩm ưu đãi về tài sản bảo đảm, thời gian phê duyệt nhanh, hồ sơ đơn giản để phục vụ chiến lược kinh doanh trọng tâm hướng tới phân khúc khách hàng SME. Tính đến hết quý 3, nhà băng hoàn thành 133% chỉ tiêu cho vay khách hàng doanh nghiệp và hoàn thành 80% chỉ tiêu huy động năm.

Đối với phân khúc khách hàng cá nhân, BaoViet Bank đã triển khai nhiều giải pháp mở rộng tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, tập trung tiếp cận nhóm khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế. Song hành với các chính sách sản phẩm giúp người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay hơn, ngân hàng cũng triển khai nhiều gói tài chính ưu việt đáp ứng nhu cầu vay vốn tiêu dùng của khách hàng với mức lãi suất hấp dẫn, hạn mức cho vay cao.

Mảng huy động cá nhân cũng có sự tăng trưởng, hoàn thành 92% kế hoạch, mức lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân được điều chỉnh linh hoạt, nhiều gói sản phẩm ưu việt đã được triển khai trong 9 tháng đầu năm, vừa đảm bảo cạnh tranh vừa đảm bảo về mặt hiệu quả nguồn vốn. Đối với mảng kinh doanh bảo hiểm, tính đến hết tháng 9/2022, chỉ tiêu Banca đạt 113% kế hoạch, tăng trưởng 138% so với cùng kỳ.

Năm đầu tiên của hành trình chuyển đổi số, BaoViet Bank triển khai thành công phương thức định danh khách hàng điện tử eKYC trên ứng dụng BaoViet Smart nhằm tối ưu hóa tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, số lượng khách hàng sử dụng BaoViet i-Banking đạt gần 78.000 user, gần 48.000 user đăng ký sử dụng ứng dụng ngân hàng số BaoViet Smart, số lượng và giá trị giao dịch của BaoViet Smart không ngừng tăng. Các tính năng, tiện ích mới liên tục được cải tiến như: gửi tiết kiệm/mua bảo hiểm trực tuyến; xác thực BVB eToken; nạp tiền điện tử, thêm nguồn tiền từ thẻ tín dụng vào BaoViet Smart; triển khai dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm nhân thọ BVL qua BVB SmartPOS và BVB eCom... Dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS 247 xử lý gần 1,8 triệu giao dịch với doanh số gần 20.000 tỷ đồng.

Đối với phát triển sản phẩm thẻ, các chương trình liên kết - ưu đãi thanh toán thẻ với các đối tác tổ chức trung gian thanh toán đã góp phần tăng số lượng thẻ phát hành mới gần 178.000 thẻ, bao gồm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng nội địa và thẻ tín dụng quốc tế Visa. Mạng lưới giao dịch/thanh toán thẻ liên tục được mở rộng và đảm bảo ổn định, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch/thanh toán của khách hàng.

Thời gian tới, BaoViet Bank sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện với các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, phát triển thêm các sản phẩm chuyên biệt, gói giải pháp tài chính dành riêng cho các công ty thành viên nhằm thu hút thêm nhiều lợi ích từ các dịch vụ dành cho các công ty của tập đoàn, nâng cao giá trị thương hiệu, tăng trưởng bền vững.

An Nhiên