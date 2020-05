Ngân hàng Bản Việt khai trương hai trụ sở mới miền Tây

Ngân hàng Bản Việt chính thức đi vào hoạt động trụ sở mới của hai chi nhánh tại miền Tây là Bản Việt Cần Thơ và Bản Việt An Giang.

Theo đó, chi nhánh Bản Việt Cần Thơ sẽ hoạt động tại địa điểm mới 135H-135Y Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ngân hàng Bản Việt An Giang tại 1219 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hai trụ sở này xây dựng theo nhận diện mới của nhà băng, không gian giao dịch hiện đại, khang trang, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách khi đến giao dịch. Nhằm tri ân khách hàng đã gắn bó với Bản Việt Cần Thơ và An Giang, đồng thời thu hút người dùng mới, ngân hàng dành tặng nhiều chương trình quà tặng, lãi suất ưu đãi cùng các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Hai trụ sở mới tại Cần Thơ và An Giang xây dựng theo nhận diện mới, không gian giao dịch hiện đại. Thông tin chi tiết xemtại đây. Hotline: 190055559.

Đây là hai đơn vị đầu tiên của hệ thống tại tỉnh Cần Thơ và An Giang. Đại diện nhà băng hy vọng với hai cơ sở mới tại khu vực trung tâm miền Tây cùng với các chi nhánh khác như Bản Việt Long An, Tiền Giang, Cà Mau... sẽ mang những giá trị của ngân hàng đến gần khách hàng hơn, đem đến trải nghiệm tối ưu cho người sử dụng.

Trước đó, nhà băng cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi. Cụ thể, Bản Việt tung gói vay 6.000 tỷ đồng, lãi suất giảm đến 1,1% mỗi năm cho nhóm khách hàng SMB (doanh nghiệp vừa và nhỏ) có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định, xuất nhập khẩu hàng hóa và các đầu tư các công trình công. Đối với khách cá nhân chưa có tài khoản của ngân hàng cũng được hỗ trợ mở tài khoản trực tuyến bằng cách tải ứng dụng Mobile Banking và nhận ưu đãi đến 100.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt thành lập năm 1992. Trải qua 27 năm hoạt động, nhà băng đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với kế hoạch "Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020" cùng thông điệp "Chúng tôi bắt đầu từ bạn", nhà băng đang hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng.

Trang Anh