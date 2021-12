Ngân hàng Bản Việt hỗ trợ thiết bị học tập tại 27 tỉnh thành

Chương trình "Cùng em Gọi ngày mới" do Bản Việt phát động nhằm hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ học tập tại các điểm trường khó khăn, làng trẻ em SOS.

Chuỗi hoạt động triển khai trong tháng 12, hướng đến sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội và kỷ niệm 29 năm thành lập (25/12/1992 - 25/12/2021).

Theo đó, ngân hàng Bản Việt trao tặng trang thiết bị học tập gồm máy tính để bàn, laptop, máy chiếu, TV, sách, tập, dụng cụ học tập... đến 27 trường tiểu học, trung học có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện cơ sở vật chất và một số làng trẻ em SOS tại 27 tỉnh, thành phố nơi có Bản Việt hoạt động. Ngoài việc chủ động mua sắm các trang thiết bị, chương trình được 2.000 nhân viên ngân hàng hưởng ứng quyên tặng sách, tập, dụng cụ học tập.

Các thành viên lắp đặt máy tính tại trường học.

Trong đợt đầu tiên, đoàn sẽ đến trao quà tại các trường: THPT Hải An (Hải Phòng), THCS Võ Thị Sáu (Cà Mau), THCS Thới Bình (Cần Thơ). Điểm đến tiếp theo của hoạt động "Cùng em Gọi ngày mới gồm Làng trẻ em SOS (Đà Lạt), THPT Quảng Xương II (Thanh Hóa), Tiểu học Nguyễn Trung Trực (An Giang), THCS Trưng Vương (Nha Trang), Tiểu học Thanh Điền (Tây Ninh), THCS Bảo Định (Tiền Giang), THCS Tân Phú (Bình Phước), THCS Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng), Tiểu học Phú Nhơn (Long An), Tiểu học Võ Cường 2 (Bắc Ninh), Tiểu học Hưng Lộc (Nghệ An)...

Đại diện ngân hàng trao tặng phần quà là thiết bị thư viện cho trường THCS Võ Thị Sáu (Cà Mau).

Đại diện ngân hàng cho biết, hoạt động này góp phần hỗ trợ điều kiện học tập cho các em và giảng dạy cho thầy cô, đáp ứng nhu cầu ngay khi quay trở lại trạng thái học tập bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên, một hoạt động cộng đồng được đơn vị triển khai đồng loạt tại hơn 27 tỉnh, thành phố với tổng giá trị quà tặng hơn 2 tỷ đồng.

Học sinh tại THCS Võ Thị Sáu thích thú trải nghiệm dụng cụ học tập mới.

Trong chiến lược phát triển của Bản Việt, bên cạnh các hoạt động về kinh doanh, đơn vị rất chú trọng chương trình hướng tới cộng đồng, xã hội, đặc biệt là các em học sinh, thế hệ trẻ. Trước khi thực hiện hoạt động này, ngân hàng đã trao tặng học bổng cho các em vượt khó, học giỏi tại nhiều địa phương; "Ngày hội đến trường - chắp cánh ước mơ" mừng năm học mới; tặng nón bảo hiểm cho các em...

Thư viện thêm phong phú, hữu ích với các em khi có thêm quà tặng từ chương trình.

"Đây là một năm khá đặc biệt vì những ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh, chính vì vậy, chúng tôi mong muốn có một hoạt động thật ý nghĩa tại tất cả tỉnh thành Bản Việt hoạt động để các em học sinh, thầy cô, các em mồ côi có thêm điều kiện học tập, giảng dạy tốt hơn. Vì niềm vui trong học tập chính là niềm vui lớn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng duy trì hoạt động này trong nhiều năm tiếp theo, để thêm cơ hội đóng góp vào sự nghiệp giáo dục tại địa phương", đại diện Bản Việt nhấn mạnh.

Minh Huy