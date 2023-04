Ngân hàng Bản Việt đồng hành đội tuyển bóng rổ tại SEA Games 32

Ngân hàng Bản Việt là nhà tài trợ chính cho đội tuyển bóng rổ nam, nữ quốc gia tham dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới.

Từ ngày 6-16/5, đội tuyển bóng rổ nam, nữ quốc gia sẽ thi đấu cùng các đội tuyển mạnh trong khu vực với 2 thể thức (3x3) và (5x5) tại SEA Games 32. Trước đó trong kỳ SEA Games 31 diễn ra năm 2022, đội tuyển bóng rổ nam, nữ Việt Nam (3x3) chinh phục thành công tấm huy chương bạc lịch sử.

Trong giải đấu này, ngân hàng Bản Việt sẽ đồng hành cùng đổi tuyển với vai trò nhà tài trợ chính. Đây là năm thứ 4, nhà băng này song hành cùng đội tuyển, giành nhiều thắng lợi trong các kỳ thi đấu.

Đại diện ngân hàng cho biết, trong chiến lược phát triển, ngoài mục tiêu kinh doanh, việc đồng hành cùng các hoạt động thể dục thể thao cũng được Bản Việt chú trọng với mục tiêu lan tỏa và xây dựng những giá trị tích cực đến các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.

Nhà băng cũng mong muốn hỗ trợ, đưa bộ môn bóng rổ vươn tầm khu vực đồng thời thúc đẩy các hoạt động phát triển thể chất, đưa thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng rổ đến gần hơn với các bạn trẻ. Đó cũng chính là thông điệp mà Bản Việt và Ngân hàng số Digimi muốn gửi gắm thông qua SEA Games 32 này - "Vì một thế hệ vươn tầm".

"Chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp một phần vào sự thành công của đội tuyển trong giải đấu này và sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ, cổ vũ và tiếp tục đồng hành trong thời gian tới để đóng góp vào sự phát triển của môn bóng rổ nước nhà", đại diện nhà băng chia sẻ.

Trước đó, Ngân hàng Bản Việt cũng đóng góp nhiều cho nền bóng rổ nước nhà khi nhiều năm liên tiếp đồng hành cùng giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), đội bóng rổ Saigon Heat tại các mùa giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL).

Sau 30 năm phát triển, ngân hàng Bản Việt dần tạo dựng vị thế trên thị trường tài chính. Trong giai đoạn chiến lược 2021-2023, nhà băng này theo đuổi mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong năm 2022, Bản Việt giành nhiều giải thưởng quốc tế như Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất do Global Banking & Finance Review bình chọn; Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất do tạp chí The Global Economics trao; Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam của Asia Banking & Finance - Retail Banking Awards...

Ngoài ra, nhà băng này cũng được ghi nhận là ngân hàng có hệ thống quản trị thương hiệu xuất sắc do Công ty MiBrand chuyên sâu về nghiên cứu thị trường & phát triển, định giá thương hiệu bình chọn...

Tâm Anh