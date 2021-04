Ngân hàng Bản Việt đạt kết quả kinh doanh quý I khả quan

Ngân hàng Bản Việt ghi nhận các chỉ số bám sát mục tiêu, thu nhập từ dịch vụ tăng trưởng tốt, mang lại lợi nhuận khả quan trong quý I.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 62.000 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng huy động vốn đạt hơn 55.000 tỷ, tăng 15%. Đối với hoạt động cho vay, ngân hàng bám sát yêu cầu của Ngân hàng Nhà Nước với mức dư nợ cho vay gần 42.000 tỷ, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5% so với đầu năm.

Với chủ trương tối ưu hóa chi phí hoạt động để vừa tiếp tục hỗ trợ khách hàng, vừa đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của ngân hàng, lợi nhuận quý I của Ngân hàng Bản Việt ghi nhận kết quả khả quan, đạt 152 tỷ, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này còn nhờ tăng trưởng tín dụng hợp lý, đặc biệt sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các hoạt động dịch vụ với thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Ngân hàng Bản Việt đạt kết quả kinh doanh khả quan trong quý I. Ảnh: Bản Việt.

Là ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động bán lẻ của Bản Việt tăng trưởng khá tích cực, đóng góp gần 50% tổng thu nhập quý I. Trong đó phải kể đến hoạt động tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của phân khúc khách hàng cá nhân tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là mức tăng tương đối tốt không chỉ trong các ngân hàng cùng phân khúc. Ngoài ra, thu nhập lãi từ hoạt động bacassurance và thẻ tăng lần lượt gấp hai lần và 2,5 lần so với cùng kỳ 2020, thể hiện sự chuyển biến linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động bán lẻ của Bản Việt.

Hoạt động ngân hàng số cũng tiếp tục ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong quý I. Số lượng và giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử tăng gấp ba lần so với cùng kỳ 2020 và tăng 50% so với đầu năm 2021.

Bên cạnh việc đảm bảo sự tăng trưởng ổn định trong hoạt động kinh doanh, Bản Việt cũng đặt trọng tâm trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro để giữ vững ba tiêu chí "tăng trưởng - hiệu quả - bền vững" trong công tác quản trị ngân hàng. Cụ thể ngay sau khi hoàn thành đủ cả ba trụ cột Basel II năm 2020, đầu năm 2021, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục bắt tay hợp tác với KPMG triển khai dự án "Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn RAROC". Đây là một dự án quan trọng không chỉ đảm bảo sự tăng trưởng lành mạnh của nhà băng này.

Vừa qua Ngân hàng Bản Việt cũng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở mới thêm 4 chi nhánh và 19 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của ngân hàng trong năm 2021 lên 110 điểm tại 30 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bảo Khánh