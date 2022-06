Ngăn đông mềm đa năng - công nghệ đáng giá trên tủ lạnh Aqua

Thiết kế ngăn đông mềm riêng biệt của tủ lạnh Aqua giúp tùy chỉnh nhiệt độ theo từng nhu cầu sử dụng khác nhau của gia đình trong mùa hè.

Mùa hè nóng bức là thời điểm các gia đình trữ nhiều loại thức ăn khác nhau để giải nhiệt. Do đó, nhu cầu về một ngăn đa năng chuyển đổi linh hoạt rất được các gia đình quan tâm. Trên thị trường hiện nay, ngăn đông mềm đa chức năng Magic Room của Aqua được đánh giá có nhiều ưu điểm vì mức chuyển đổi nhiệt độ linh hoạt khác nhau, đáp ứng nhu cầu của gia đình Việt.

Người tiêu dùng có thể tìm thấy ngăn đông mềm đa chức năng Magic Room trên các dòng sản phẩm ngăn đông dưới và một số dòng sản phẩm ngăn đông trên của Aqua, tiêu biểu như sản phẩm AQR-B379MA(WGB).

Sản phẩm tủ lạnh AQR-B379MA(WGB). Ảnh: Aqua

Magic Room có khả năng tùy chỉnh nhiệt độ từ -18 độ C đến 5 độ C, linh hoạt công năng từ ngăn đông, ngăn mát, ngăn đông mềm,... Trong đó, -7 độ C là nhiệt độ tốt nhất để đông mềm thực phẩm. Ở mức nhiệt độ này dù là các tảng thịt lớn vẫn được đông mềm tốt, giúp bảo toàn hương vị tươi ngon và hạn chế mất chất dinh dưỡng trong thực phẩm.

Mốc -10 độ C là nhiệt độ lý tưởng để làm bia sệt, hay còn gọi là bia tuyết. Ở -12 độ C, người dùng có thể sử dụng Magic Room để làm món kem tuyết giải nhiệt cho ngày hè. Trong khi đó, để trữ đông, các gia đình có thể điều chỉnh nhiệt độ thành -18 độ C. Để trữ rau xanh, trái cây, nhiệt độ lý tưởng là 5 độ C.

Bên cạnh đó, việc thực phẩm được trữ riêng biệt sẽ góp phần hạn chế các mùi thức ăn lẫn vào nhau, giúp bảo quản tốt hơn, giữ được trọn vẹn hương vị của món ăn.

Magic Room phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng. Ảnh: Aqua



Các dòng tủ lạnh ngăn đông dưới của Aqua có kiểu dáng phù hợp với người châu Á, hài hòa với tổng thể không gian bếp. Thiết kế ngăn đá dưới cũng giúp người dùng lấy đồ từ tủ ra dễ hơn, hạn chế đau lưng khi cúi xuống nhiều lần. Mặt trước cửa tủ được thiết kế là dạng mặt gương sang trọng, dễ vệ sinh và giúp tăng thêm vẻ đẹp cho căn bếp. Sản phẩm này còn có khay lấy nước ngoài tiện lợi để người dùng có ngay ly nước mát mà không cần phải mở cửa tủ nhiều lần, giúp tiết kiệm điện.

Bộ khử mùi Deo Fresh trên sản phẩm cũng là một công nghệ hữu ích cho người dùng. Các phân tử nano bạc sẽ loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc, các tác nhân gây ra mùi khó chịu. Thực phẩm còn hạn chế được tình trạng lẫn mùi vào nhau rất thường gặp khi dùng tủ lạnh.

Tủ lạnh AQR-B379MA(WGB) có dung tích 350 lít, hiện đang được bán với mức giá bán lẻ đề nghị 15,99 triệu đồng tại các đại lý, cửa hàng điện máy trên toàn quốc.

Hoài Phương