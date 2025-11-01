Ngắm thu ngập sắc vàng ở Rừng Đen nổi tiếng tây nam Đức

Toni Phạm, nhiếp ảnh gia người Việt đang sống tại Đức đã có chuyến du lịch đến khu vực Schwarzwald hay Rừng Đen (Black Forest) nổi tiếng vào giữa tháng 10. Thời điểm này, lá cây ở Đức đã chuyển vàng, tạo nên khung cảnh mùa thu đặc trưng tại châu Âu.

Rừng Đen là vùng núi thuộc bang Baden-Württemberg, tây nam nước Đức, được biết đến là nơi bắt nguồn của hai con sông Danube và Neckar.

Khu vực này có diện tích khoảng 6.009 km 2, trải dài về phía đông bắc khoảng 160 km, từ thị trấn Säckingen bên bờ thượng nguồn sông Rhine (giáp biên giới Thụy Sĩ) đến Durlach, nằm ở phía đông thành phố Karlsruhe.