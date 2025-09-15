Ngắm ruộng bậc thang vào độ chín vàng ở Hoàng Su Phì

Hoàng Su Phì nằm ở phía tây tỉnh Tuyên Quang, giáp biên giới Việt - Trung, nổi tiếng với hơn 3.700 ha ruộng bậc thang trải khắp 8 xã. Khí hậu vùng núi Hoàng Su Phì mát mẻ, ruộng bậc thang nhìn như bức tranh vào mùa lúa chín. Khung cảnh cuốn hút các nhiếp ảnh gia và du khách đến "săn mùa vàng".
Ruộng bậc thang Bản Phùng trong nắng, được nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương chụp vào sáng 10/9. Anh Cương cho biết không nhớ số lần anh đến Hoàng Su Phì vào mùa lúa chín, lần nào cũng mê như lần đầu.
"Trong các điểm ngắm lúa vùng núi phía Bắc, Hoàng Su Phì để lại cho tôi cảm xúc sâu đậm nhất", anh Cương nói.
Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì được hình thành cách đây hàng trăm năm bởi sức lao động của cộng đồng các dân tộc La Chí, Dao, Nùng. Trong đó các ruộng ở Bản Phùng và Hồ Thầu được đánh giá có vị trí đẹp và tập trung nhất. Năm 2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận là di sản quốc gia.
Theo gợi ý của tay máy có kinh nghiệm, cung đường săn ảnh lúa chín Hoàng Su Phì gồm Thông Nguyên - Nậm Khòa - Tả Sử Choong - Bản Phùng.
Những thửa ruộng dẫn vào xã Thông Nguyên (ảnh) đã bắt đầu ngả vàng, dự kiến cuối tháng 9 sẽ là thời điểm đẹp nhất. Du khách thường thuê trang phục dân tộc địa phương để chụp ảnh giữa cánh đồng lúa. Ảnh: Anh Đoàn
Biển lúa vàng bao quanh những mái nhà ở Bản Phùng.
Bản nằm ở độ cao 1.200 m, chủ yếu là người La Chí sinh sống, tạo nên không gian văn hóa và cảnh quan đặc trưng. Từ trung tâm thị trấn Vinh Quang cũ, du khách men theo con đèo nhỏ gần 30 km vắt ngang núi mới đến được trung tâm Bản Phùng.
Nơi đây tập trung nhiều homestay có tầm nhìn xuống thung lũng ruộng bậc thang được xem là đẹp nhất khu vực. Anh Cương cho biết nhiều nhiếp ảnh gia thường chọn nghỉ lại Bản Phùng để thuận tiện săn ảnh. Chi phí lưu trú, gồm bữa tối, bữa sáng và ngủ đêm tại homestay, khoảng 500.000 đồng mỗi khách.
Sáng sớm, nắng nhẹ trải xuống những thửa ruộng chín vàng. "Khung cảnh này cuốn hút bất kỳ nhiếp ảnh gia hay du khách nào, cứ đi một đoạn lại muốn dừng lại để chụp", nhiếp ảnh gia nói.
Hiện các ruộng lúa ở Hoàng Su Phì đã chín vàng, một số ruộng người dân đang thu hoạch. Lúa được bó lại thành từng bó nhỏ, xếp xòe trên gốc rạ cho khô sương. Thanh niên trong bản sẽ mang lúa về nhà.
Ảnh chụp khung cảnh ruộng bậc thang dưới nắng sớm ở mâm xôi Nậm Khoà, xã Hồ Thầu. Nhìn từ khung cửa sổ, những thửa ruộng uốn lượn, xếp tầng lên nhau, ôm lấy những quả đồi.
Nằm trên các triền núi, ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì cách nhau khoảng 3-4 km, thuận tiện để du khách tham quan và "sống ảo".
Anh Cương cho biết anh chọn di chuyển bằng xe máy để chủ động dừng lại chụp ảnh ở bất kỳ nơi nào trên đường. Với những du khách không quen lái xe, có thể thuê xe ôm địa phương để thuận tiện di chuyển và săn ảnh.
Hoàng Su Phì cách Hà Nội khoảng 300 km, thời gian di chuyển gần 6 tiếng. Để lịch trình thú vị, đi về cùng một đường, du khách nên chọn di chuyển theo hướng "Thượng Sơn - Túng Sán" tới thị trấn Vinh Quang (cũ). Đường đi có vài đoạn hơi xấu nhưng bù lại du khách sẽ được ngắm cảnh vật thiên nhiên hoang sơ.
Mùa vàng ở Hoàng Su Phì không kéo dài lâu, thường chỉ diễn ra 2-3 tuần. Mùa lúa chín năm nay đến sớm, dự kiến sẽ hết vào cuối tháng 9.
Anh Cương gợi ý trước khi đến Hoàng Su Phì, cần kiểm tra tình trạng phòng, hỏi người dân bản địa hoặc tham khảo trên các hội, nhóm để biết thời điểm lúa chín ở từng xã và bao giờ gặt.
Tuấn Anh
Ảnh: Phạm Hoàng Cương