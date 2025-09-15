Ngắm ruộng bậc thang vào độ chín vàng ở Hoàng Su Phì

Hoàng Su Phì nằm ở phía tây tỉnh Tuyên Quang, giáp biên giới Việt - Trung, nổi tiếng với hơn 3.700 ha ruộng bậc thang trải khắp 8 xã. Khí hậu vùng núi Hoàng Su Phì mát mẻ, ruộng bậc thang nhìn như bức tranh vào mùa lúa chín. Khung cảnh cuốn hút các nhiếp ảnh gia và du khách đến "săn mùa vàng".

Ruộng bậc thang Bản Phùng trong nắng, được nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương chụp vào sáng 10/9. Anh Cương cho biết không nhớ số lần anh đến Hoàng Su Phì vào mùa lúa chín, lần nào cũng mê như lần đầu.

"Trong các điểm ngắm lúa vùng núi phía Bắc, Hoàng Su Phì để lại cho tôi cảm xúc sâu đậm nhất", anh Cương nói.