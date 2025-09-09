Ngắm mùa lúa Mù Cang Chải bắt đầu chín sớm

Đồi Mâm Xôi là một trong những điểm check in biểu tượng của Mù Cang Chải. Khu đồi có hình tròn nằm ở xã Cao Sơn (xã La Pán Tẩn cũ). Đây là một trong những nơi được cộng đồng du lịch đánh giá là thửa ruộng bậc thang đẹp nhất vùng Tây Bắc. Tại Mù Cang Chải còn có khu vực đồi Mâm Xôi bé, khung cảnh thường vắng vẻ hơn.