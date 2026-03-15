Ngắm mặt trời mọc hai lần trên chuyến bay dài nhất thế giới

Bên trong chuyến bay dài nhất thế giới khai thác vào năm 2027, hành khách có thể ngắm mặt mọc, đón bình minh hai lần trong 22 tiếng.

Năm 2027, hãng hàng không Qantas của Australia khai thác hai chuyến bay thương mại thẳng dài nhất thế giới từ Sydney đến London (17.000 km) và từ Sydney đến New York City (16.100 km).

Hai chuyến bay đều kéo dài tới 22 tiếng, góp phần thay đổi lịch sử hàng không và du lịch khi đưa các hành trình siêu dài không cần quá cảnh trở nên phổ biến hơn với du khách. Nhờ đó, thời gian bay sẽ rút ngắn khoảng 4 tiếng so với các hành trình hiện nay vốn phải dừng tiếp nhiên liệu.

Hãng hàng không Australia lựa chọn mẫu máy bay Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range - tầm bay siêu xa) cho hai chạng này và đặt mua 12 chiếc được thiết kế đặc biệt vào năm 2022.

Chiếc máy bay dự kiến thực hiện chuyến bay dài nhất thế giới vào năm 2027 của hãng Qantas. Ảnh: DM

Loại máy bay này sử dụng động cơ Rolls-Royce Trent của Anh, thế hệ động cơ tiên tiến nhất, có khả năng bay xa hơn nhờ được trang bị thêm bình nhiên liệu dung tích 20.000 lít.

Các chuyến bay mới đã được giới đam mê hàng không đặt biệt danh là Project Sunrise (Dự án Bình minh), xuất phát từ trải nghiệm đặc biệt khi hành khách có thể nhìn thấy hai lần mặt trời mọc trong cùng một chuyến bay.

Máy bay cất cánh vào ban đêm và hành khách sẽ ngắm bình minh đầu tiên ở khu vực châu Á hoặc Trung Đông. Sau đó, khi máy bay "đuổi theo mặt trời" về phía tây gần trọn một ngày, hành khách sẽ thấy mặt trời mọc lần thứ hai khi tiến gần hơn tới châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

Chuyến bay từ Sydney đến London có số hiệu QF1. Vào thập niên 1940, tuyến bay này từng được gọi là Kangaroo Route (tuyến đường Kangaroo), khi hành trình kéo dài 4-5 ngày với 7 điểm dừng.

Các điểm dừng thường gồm Darwin (Australia), Singapore, Kolkata và Karachi (Ấn Độ), Cairo (Ai Cập), Tripoli (Lybia) và Rome (Italy). Khi đó, máy bay sử dụng là Lockheed Constellation, dòng máy bay 4 động cơ cánh quạt, trải nghiệm bay được ví như ngồi trong một chiếc hộp thiếc rung lắc. Hành khách thường phải nghỉ qua đêm tại Singapore và Cairo.

Một máy bay của hãng Qantas đang cất cánh. Ảnh: Mircode

Thời kỳ đó, máy bay có 4 cánh quạt nên phát ra tiếng ồn lớn, khoang hành khách được đánh giá "cực kỳ chật chội". Ngày nay, chiếc Airbus A350 mới được kỳ vọng trở thành máy bay thương mại thoải mái nhất khi áp suất trong cabin khi lên cao gần giống với điều kiện mặt đất. Máy bay có sức chứa 238 hành khách, gồm 6 phòng suite hạng nhất, 52 suite hạng thương gia, 40 ghế phổ thông cao cấp và 140 ghế phổ thông. Con số này thấp hơn đáng kể so với hơn 300 ghế trên cấu hình của các hãng khai thác A350-1000 khác. Tất cả khoang trên máy bay mới đều được trang bị Wi-Fi tốc độ cao miễn phí.

Để xem trước trải nghiệm, Qantas đã các chuyên gia và blogger du lịch ghé thăm chiếc máy bay dự định thực hiện hai hành trình bay thẳng dài nhất thế giới vào năm sau. Tại đây, du khách được tham quan nhanh khu bảo dưỡng, nơi các máy bay mới được các kỹ sư "chăm sóc" kỹ càng, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bay tại sân bay Sydney (Kingsford Smith Airport).

Trong "Khu vực chăm sóc sức khỏe", hành khách trên chuyến bay 22 tiếng sẽ được khuyến khích dùng buffet các món ăn nhẹ. Thực đơn được thiết kế giúp cơ thể hành khách có thể giữ nước ở mức tối ưu khi ở trên trời. Chương trình các bài giãn cơ cũng được chiếu trên màn hình lớn để hành khách làm theo nhằm giảm mỏi mệt trong chặng bay dài, một số động tác có thể thực hiện ngay tại ghế ngồi.

Các bức tường trong khu vực này được lắp tay vịn hỗ trợ tập luyện khiến nơi đây giống như phòng tập yoga ở độ cao gần 11.000 m. Hành khách có thể tận dụng nơi này làm chỗ để trò chuyện, giao lưu.

Nhà thiết kế David Caon người Australia cho biết nhóm của anh gồm 6 người đã làm việc toàn thời gian trong hai năm để thiết kế cho máy bay. Những yếu tố như trọng lượng máy bay, khả năng bảo trì, độ an toàn và thoải mái đều phải được cân nhắc song song với các quyết định về tính thẩm mỹ.

Để giúp hành khách ngủ thoải mái nhất có thể, Qantas đã hợp tác trung tâm Charles Perkins Centre (đại học Sydney), nơi nghiên cứu đa ngành để chống lại các bệnh mãn tính, nhằm tìm cách giảm tác động của jet lag (hội chứng mệt mỏi sau chuyến bay dài). Các giải pháp bao gồm hệ thống chiếu sáng tùy chỉnh, thời gian phục vụ bữa ăn được sắp xếp phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.

Qantas, một trong những hãng hàng không lâu đời nhất thế giới vẫn hoạt động liên tục, được thành lập năm 1920, đã ghi dấu với nhiều cột mốc tiên phong trong ngành hàng không. Hãng cũng là đơn vị phát minh ra hạng ghế thương gia vào năm 1979 và trở thành hãng đầu tiên vận hành đội bay sử dụng toàn bộ máy bay Boeing 747. Những chiếc Airbus A350-1000ULR mới dự kiến được bàn giao vào cuối năm nay.

Phi công và tổ bay sẽ thực hiện các chuyến bay thử giữa Australia và New Zealand có chở hành khách để làm quen với máy bay, trước khi các chuyến bay siêu dài đầu tiên cất cánh vào đầu năm 2027.

Năm 1920, hành trình từ Anh đến Australia bằng đường biển mất nhiều tuần. Chỉ hơn một thế kỷ sau, con người có thể đưa hàng trăm hành khách đến nửa kia của Trái Đất trong chưa đầy một ngày.

"Đây là màn ra mắt đáng phấn khích nhất của ngành hàng không", David Caon nói về hai chuyến bay siêu dài trong năm sau.

