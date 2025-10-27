Ngắm lâu đài thời Phục hưng lớn nhất ở Scandinavia

Toàn bộ mặt ngoài của lâu đài được xây bằng gạch đỏ, nổi bật là những mái chóp nhọn màu xanh ngọc bích và hàng trăm cửa sổ vòm.
Công trình được Vua Christian IV cho xây dựng vào đầu thế kỷ 17, với mục đích thể hiện quyền lực và vị thế của Đan Mạch ở Bắc Âu. Từng chi tiết điêu khắc, trang trí đều thể hiện sự giàu có và thịnh vượng của hoàng gia thời bấy giờ.
Toàn bộ mặt ngoài của lâu đài được xây bằng gạch đỏ, nổi bật là những mái chóp nhọn màu xanh ngọc bích và hàng trăm cửa sổ vòm.
Công trình được Vua Christian IV cho xây dựng vào đầu thế kỷ 17, với mục đích thể hiện quyền lực và vị thế của Đan Mạch ở Bắc Âu. Từng chi tiết điêu khắc, trang trí đều thể hiện sự giàu có và thịnh vượng của hoàng gia thời bấy giờ.
Phóng viên ảnh Hoàng Giang Huy, người vừa có chuyến tham quan đến đây, cho biết Frederiksborg không chỉ là lâu đài thời Phục hưng lớn nhất vùng Scandinavia mà giống như "cỗ máy thời gian" đưa du khách trở về 500 năm lịch sử thăng trầm của Đan Mạch.
"Ngay cả khi đã xem nhiều ảnh tư liệu, tôi vẫn choáng ngợp khi đứng trước công trình này", anh Huy chia sẻ.
Phóng viên ảnh Hoàng Giang Huy, người vừa có chuyến tham quan đến đây, cho biết Frederiksborg không chỉ là lâu đài thời Phục hưng lớn nhất vùng Scandinavia mà giống như "cỗ máy thời gian" đưa du khách trở về 500 năm lịch sử thăng trầm của Đan Mạch.
"Ngay cả khi đã xem nhiều ảnh tư liệu, tôi vẫn choáng ngợp khi đứng trước công trình này", anh Huy chia sẻ.
Ngay sân chính là Đài phun nước Neptune (The Neptune Fountain), một tác phẩm hoàn thành năm 1622. Bản gốc đã bị quân đội Thụy Điển lấy đi trong chiến tranh và hiện trưng bày tại Cung điện Drottningholm. Bản sao này được dựng lại vào năm 1888.
Ngay sân chính là Đài phun nước Neptune (The Neptune Fountain), một tác phẩm hoàn thành năm 1622. Bản gốc đã bị quân đội Thụy Điển lấy đi trong chiến tranh và hiện trưng bày tại Cung điện Drottningholm. Bản sao này được dựng lại vào năm 1888.
Một trận hỏa hoạn lớn năm 1859 đã thiêu rụi phần lớn nội thất lâu đài. May mắn Nhà nguyện (Frederiksborg Chapel) vẫn còn nguyên vẹn. Đây là nơi các vị vua Đan Mạch được xức dầu đăng quang từ thời kỳ quân chủ chuyên chế (1660-1848).
Bên trong, bàn thờ bằng vàng, bạc và gỗ mun chế tác từ năm 1606 vẫn còn nguyên giá trị. Cây đàn organ Compenius lịch sử, chế tạo năm 1610, vẫn được biểu diễn miễn phí cho du khách vào 13h30 thứ Năm hàng tuần.
Một trận hỏa hoạn lớn năm 1859 đã thiêu rụi phần lớn nội thất lâu đài. May mắn Nhà nguyện (Frederiksborg Chapel) vẫn còn nguyên vẹn. Đây là nơi các vị vua Đan Mạch được xức dầu đăng quang từ thời kỳ quân chủ chuyên chế (1660-1848).
Bên trong, bàn thờ bằng vàng, bạc và gỗ mun chế tác từ năm 1606 vẫn còn nguyên giá trị. Cây đàn organ Compenius lịch sử, chế tạo năm 1610, vẫn được biểu diễn miễn phí cho du khách vào 13h30 thứ Năm hàng tuần.
Do dấu tích thời gian nhiều chỗ đã không còn nguyên vẹn, nhưng những nét kiến trúc tuyệt đẹp của lâu đài vẫn không giảm đi chút nào.
Do dấu tích thời gian nhiều chỗ đã không còn nguyên vẹn, nhưng những nét kiến trúc tuyệt đẹp của lâu đài vẫn không giảm đi chút nào.
Sảnh chính (The Main Hall) và Khán phòng (The Audience Hall) phô diễn quyền lực tối thượng. "Đây là không gian khiến tôi choáng ngợp nhất", nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Sảnh chính (The Main Hall) và Khán phòng (The Audience Hall) phô diễn quyền lực tối thượng. "Đây là không gian khiến tôi choáng ngợp nhất", nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Trần nhà được chạm khắc hoa văn mạ vàng, tường treo thảm dệt và các bức chân dung cỡ lớn. Ánh sáng tự nhiên chiếu qua các ô cửa sổ lớn, làm nổi bật sự xa hoa của căn phòng, thể hiện tay nghề cao của thợ thủ công thời Phục hưng.
Trần nhà được chạm khắc hoa văn mạ vàng, tường treo thảm dệt và các bức chân dung cỡ lớn. Ánh sáng tự nhiên chiếu qua các ô cửa sổ lớn, làm nổi bật sự xa hoa của căn phòng, thể hiện tay nghề cao của thợ thủ công thời Phục hưng.
Sau hỏa hoạn, hoàng gia quyết định không sử dụng lâu đài làm nơi ở. Nhà sáng lập hãng bia Carlsberg, J. C. Jacobsen, đã đề xuất thành lập bảo tàng lịch sử quốc gia tại đây và tài trợ chi phí tái thiết.
Từ năm 1878, lâu đài trở thành một bộ phận độc lập của Quỹ Carlsberg. Bước vào các căn phòng, du khách như đang lật giở một cuốn album gia đình đồ sộ của hoàng gia và đất nước Đan Mạch.
Sau hỏa hoạn, hoàng gia quyết định không sử dụng lâu đài làm nơi ở. Nhà sáng lập hãng bia Carlsberg, J. C. Jacobsen, đã đề xuất thành lập bảo tàng lịch sử quốc gia tại đây và tài trợ chi phí tái thiết.
Từ năm 1878, lâu đài trở thành một bộ phận độc lập của Quỹ Carlsberg. Bước vào các căn phòng, du khách như đang lật giở một cuốn album gia đình đồ sộ của hoàng gia và đất nước Đan Mạch.
Các phòng trưng bày lưu giữ 500 năm lịch sử Đan Mạch qua hàng nghìn bức chân dung, tranh vẽ lịch sử, đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.
Anh Huy nhận xét: "Điều tôi thích ở đây là cách họ trưng bày lịch sử. Có thể thấy chân dung của các vị vua bên cạnh những danh họa như Karel van Mander hay P. S. Krøyer".
Các phòng trưng bày lưu giữ 500 năm lịch sử Đan Mạch qua hàng nghìn bức chân dung, tranh vẽ lịch sử, đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.
Anh Huy nhận xét: "Điều tôi thích ở đây là cách họ trưng bày lịch sử. Có thể thấy chân dung của các vị vua bên cạnh những danh họa như Karel van Mander hay P. S. Krøyer".
Trên tường còn có hàng trăm huy hiệu và gia huy, vinh danh cả hoàng gia cùng các nhân vật quốc tế như Nelson Mandela hay nhà vật lý Niels Bohr.
Trên tường còn có hàng trăm huy hiệu và gia huy, vinh danh cả hoàng gia cùng các nhân vật quốc tế như Nelson Mandela hay nhà vật lý Niels Bohr.
Từng là một pháo đài, lâu đài được bao bọc bởi hệ thống hào nước sâu và rộng. Ngày nay, hào nước không còn để phòng thủ mà trở thành một điểm nhấn cảnh quan. "Với một nhiếp ảnh gia, đây là món quà", anh Huy nói.
"Từ bất kỳ góc nào, dù là nhìn từ hồ nước hay từ khu vườn baroque phía sau, lâu đài đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Bạn có thể dành cả ngày chỉ để chụp ảnh phản chiếu của lâu đài trên mặt hồ", anh cho biết.
Từng là một pháo đài, lâu đài được bao bọc bởi hệ thống hào nước sâu và rộng. Ngày nay, hào nước không còn để phòng thủ mà trở thành một điểm nhấn cảnh quan. "Với một nhiếp ảnh gia, đây là món quà", anh Huy nói.
"Từ bất kỳ góc nào, dù là nhìn từ hồ nước hay từ khu vườn baroque phía sau, lâu đài đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Bạn có thể dành cả ngày chỉ để chụp ảnh phản chiếu của lâu đài trên mặt hồ", anh cho biết.
Lâu đài Frederiksborg chỉ cách trung tâm Copenhagen 40 phút đi tàu, là trải nghiệm không nên bỏ qua trong ngày cho du khách. Từ tháng 11, Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Copenhagen, giúp du khách Việt Nam thuận lợi ghé thăm công trình biểu tượng này.
VisitDenmark, cơ quan quảng bá du lịch quốc gia của Đan Mạch, xếp lâu đài Frederiksborg vào danh sách 12 lâu đài thời Phục hưng tráng lệ nhất nước.
Vẻ đẹp bên ngoài, kiến trúc Phục hưng bên trong, cùng khu vườn và hồ nước, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. "Đây là nơi bạn không chỉ check in, mà còn thực sự học hỏi và cảm nhận về lịch sử", anh Huy đúc kết.
Lâu đài Frederiksborg chỉ cách trung tâm Copenhagen 40 phút đi tàu, là trải nghiệm không nên bỏ qua trong ngày cho du khách. Từ tháng 11, Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Copenhagen, giúp du khách Việt Nam thuận lợi ghé thăm công trình biểu tượng này.
VisitDenmark, cơ quan quảng bá du lịch quốc gia của Đan Mạch, xếp lâu đài Frederiksborg vào danh sách 12 lâu đài thời Phục hưng tráng lệ nhất nước.
Vẻ đẹp bên ngoài, kiến trúc Phục hưng bên trong, cùng khu vườn và hồ nước, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. "Đây là nơi bạn không chỉ check in, mà còn thực sự học hỏi và cảm nhận về lịch sử", anh Huy đúc kết.
Giang Huy