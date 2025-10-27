Ngắm lâu đài thời Phục hưng lớn nhất ở Scandinavia

Toàn bộ mặt ngoài của lâu đài được xây bằng gạch đỏ, nổi bật là những mái chóp nhọn màu xanh ngọc bích và hàng trăm cửa sổ vòm.

Công trình được Vua Christian IV cho xây dựng vào đầu thế kỷ 17, với mục đích thể hiện quyền lực và vị thế của Đan Mạch ở Bắc Âu. Từng chi tiết điêu khắc, trang trí đều thể hiện sự giàu có và thịnh vượng của hoàng gia thời bấy giờ.