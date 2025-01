Ngắm đèn lồng, viếng đền cổ đầu năm tại Chinatown

Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đền Thian Hock Keng tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt như thắp Đèn lồng cầu phúc (Chinese New Year blessing lantern) hay Thùng gạo may mắn (Fortune Rice Bucket) để cầu bình an, tài lộc cho năm mới. Các buổi lễ cầu sẽ diễn ra từ 30/1 đến 12/2, dành riêng cho những người sinh năm Tỵ, Hợi, Dần và Thân.

Tất cả hoạt động tại đền được tổ chức xuyên Tết, đáp ứng nhu cầu viếng, cầu phúc, tham quan của du khách trong và ngoài nước. Riêng Hội chợ Tết (Festive Temple Fair) sẽ diễn ra tại khuôn viên đền lúc 18h-20h30 ngày 9/2. Ảnh: Chinatown Festivals