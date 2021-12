Nga yêu cầu hủy mời Ukraine, Gruzia gia nhập NATO

Nga kêu gọi hủy quyết định mở cửa cho Ukraine và Gruzia gia nhập NATO và ngăn liên minh này hướng đông "vì lợi ích cơ bản của phương Tây".

"Vì lợi ích cơ bản của an ninh châu Âu, cần phải bác quyết định của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008 rằng 'Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên NATO'", thông cáo ngày 10/12 của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc NATO đang vi phạm nguyên tắc cơ bản của tất cả quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là "không tăng cường an ninh của mình bằng cách hy sinh an ninh của các quốc gia khác".

Binh sĩ Ukraine chiếm một ngôi làng giả định trong diễn tập Rapid Trident 2021 ngày 24/9. Ảnh: US Army.

Moskva kêu gọi NATO đảm bảo các thành viên hoặc quốc gia khác không triển khai vũ khí đe dọa an ninh Nga tới khu vực dọc theo biên giới phía tây của nước này.

Nga cũng mong muốn nhận được phản ứng cụ thể từ NATO liên quan đến các đề xuất trước đó, trong đó có ngừng tổ chức các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga. Moskva cũng đề nghị nối lại đối thoại thường xuyên giữa quan chức quốc phòng Mỹ, Nga và NATO.

Bộ Ngoại giao Nga đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh căng thẳng quanh khu vực Ukraine gần đây leo thang. Giới chức phương Tây cho biết Nga điều khoảng 70.000-100.000 quân tới biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tranh tổng lực.

Nga bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự của họ ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi cáo buộc Nga âm mưu tấn công Ukraine là "cơn cuồng loạn được khuấy động trên truyền thông phương Tây và Ukraine", đồng thời tuyên bố điều này "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 9/12 bác quan ngại của phương Tây về hoạt động điều quân của Nga, khẳng định nước này có quyền triển khai lực lượng tới bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của mình nếu muốn.

Ông gọi cáo buộc Nga lên kế hoạch tiến đánh Ukraine là "dối trá", đồng thời cảnh báo Kiev không tấn công phe ly khai ở miền đông.

Ukraine chưa thể gia nhập NATO. Tuy nhiên, Mỹ giúp huấn luyện quân đội Ukraine và cam kết hỗ trợ hơn 2,5 tỷ USD để nước này khôi phục lực lượng, vốn thiệt hại trong 7 năm giao tranh với phe ly khai ở khu vực Donbass.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/12 nói không xem xét phương án triển khai lính Mỹ tới Ukraine để ngăn nguy cơ Nga tấn công qua biên giới. Trước đó, giới chức Mỹ dọa trút đòn trừng phạt kinh tế vào Nga và cho biết có thể tăng lực lượng NATO tới sườn phía đông, đồng thời đề nghị hỗ trợ tăng năng lực phòng thủ cho Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)