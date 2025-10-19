Trước mặt nữ du khách Ba Lan Wiktoria Guzenda là kênh đào ở Venice, nhưng Google maps trên điện thoại vẫn hướng dẫn cô "đi thẳng" khiến cô trượt chân ngã nhào xuống.

"Khi Googles maps bảo đi thẳng nhưng bạn lại đang ở Venice", Wiktoria Guzenda, du khách Ba Lan viết chú thích cho video ghi lại khoảnh khắc rơi xuống nước đầy bi hài của mình khi đăng trên Instagram.

Trong video, Wiktoria vừa đi xuống những bậc thang ở Venice, Italy vừa nhìn điện thoại và bất ngờ trượt chân ngã nhào xuống nước. Cảnh tiếp theo cho thấy nữ du khách đang xử lý vết trầy xước trên chân - hậu quả của việc quá tin lời Google maps.

Ngã xuống kênh đào Venice vì tin lời Google maps Video quay cảnh nữ du khách ngã xuống kênh. Video: Instagram/@wika.we.wroclawiu

Nhiều người xem đã để lại bình luận về việc nữ du khách quá tin lời chỉ dẫn trên mạng. "Cô ấy nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì khi đi thẳng xuống những bậc đá dẫn xuống kênh đào vậy", một người bình luận. "Nên ngừng mù quáng tin vào các thiết bị định vị và tin vào mắt mình thì hơn", người khác viết. Cũng có người cho rằng vụ việc chẳng liên quan gì đến Google Maps. "Cô ấy rõ ràng bị trượt thôi, có lẽ định dừng lại trên bậc đó để chụp ảnh", một tài khoản nhận định.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu du khách quá tin vào lời chỉ dẫn của Google maps dẫn đến bị đi lạc đường hay bị "tắm kênh" như Wiktoria Guzenda. Một số người dân địa phương giải thích rằng có thể Google maps không thể nhận ra một số cây cầu không thể đi qua ở Venice hoặc các lối hẹp nhưng ứng dụng lại coi đó là "đường bình thường". Ứng dụng cũng không tính đến việc mực nước ở Venice thay đổi liên tục, khiến nhiều tuyến đường có thể tạm thời bị ngập.

Trên Facebook còn có nhiều nhóm chuyên "kể khổ" khi dùng GPS để đi lại ở Venice. Nhiều công ty du lịch địa phương khuyến cáo du khách nên dùng bản đồ giấy, hướng dẫn viên thật, hoặc các ứng dụng định vị riêng dành cho Venice.

Theo các trang du lịch tại đây, Google Maps từ lâu đã bị đánh giá là "cực kỳ thiếu chính xác" tại Venice vì nhiều lý do.

Một trong số đó là Venice không sử dụng hệ thống địa chỉ đường phố truyền thống như các thành phố khác, mà dùng cách đánh số phức tạp theo từng khu vực gọi là sestieri (quận). Việc đánh số này không theo trật tự, có thể "nhảy cóc" từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, khiến việc định vị bằng bản đồ điện tử trở nên rối rắm, theo Tour Leader Venice.

"Google Maps thường xuyên chỉ du khách đi vào những tuyến không tồn tại hoặc bị chặn bởi kênh nước. Nhiều người đứng sững trước mép nước, đúng nơi ứng dụng bảo họ nên rẽ", trang Tour Leader Venice viết.

Anh Minh (Theo NYP)