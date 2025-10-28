Nga xin đăng cai Euro 2032 dù đang bị cấm thi đấu

Nga tuyên bố sẵn sàng đăng cai Euro 2032 thay thế Italy, khi các sân bóng ở quốc gia Nam Âu đang xuống cấp và khó đáp ứng yêu cầu của UEFA.

Giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro) 2032 dự kiến do Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đồng đăng cai. Tuy nhiên, chỉ một trong 10 sân vận động được đề xuất tại Italy được UEFA phê duyệt, khiến nhiều người nghi ngờ về tiến độ chuẩn bị của quốc gia này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Moskva, ông Alexander Dyukov (trái) là thành viên ban điều hành UEFA, dưới trướng Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin. Ảnh: Guardian

Trước tình hình đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Moskva, ông Alexander Dyukov, khẳng định Nga sẵn sàng thay thế nếu Italy không đảm bảo được cơ sở vật chất. "Italy đang gặp vấn đề với sân đấu. Nếu họ không thể tổ chức, chúng tôi sẵn sàng thay thế", báo Italy Gazzetta dello Sport dẫn lời ông Dyukov.

Phát biểu này gây chú ý bởi Nga vẫn đang bị UEFA và FIFA cấm tham dự các giải đấu quốc tế, từ sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022. Dù vậy, đội tuyển Nga vẫn đá giao hữu với các đối thủ ngoài khối phương Tây, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 5/9/2024. Họ cũng tỏ rõ mong muốn quay lại đấu trường châu Âu.

Theo Dyukov, Nga có đủ cơ sở hạ tầng để tổ chức một kỳ Euro, trên nền tảng các sân từng phục vụ World Cup 2018. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây đánh giá khả năng UEFA xem xét đề xuất của Nga gần như bằng không, bởi lệnh cấm vận vẫn còn hiệu lực và bối cảnh chính trị chưa thay đổi.

Vấn đề sân vận động ở Italy ngày càng cấp bách. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin từng gọi hạ tầng bóng đá Italy là một nỗi xấu hổ, đồng thời cho rằng đây là quốc gia "có cơ sở vật chất tệ nhất" trong các nền bóng đá lớn của châu Âu.

Chủ tịch cơ quan điều hành các giải đấu Italy, ông Ezio Simonelli, cũng tỏ ra lo ngại. "Tôi thực sự lo cho Euro 2032", ông nói. "Chủ tịch UEFA nói các sân của chúng ta đang trong tình trạng hôn mê. Euro chỉ còn 6 năm nữa. Đó là tín hiệu đáng báo động".

Theo thống kê của ông Simonelli, Italy mới chỉ xây hoặc nâng cấp 6 sân trong 18 năm qua, trong đó chỉ có ba sân thuộc Serie A. Trong cùng thời gian, các quốc gia châu Âu khác đã xây dựng tới 226 sân. "Chúng ta đang tụt lại phía sau. Cần cải cách thủ tục hành chính để đẩy nhanh quá trình xây dựng và nâng cấp", ông nói thêm.

Các sân nổi tiếng như San Siro (thành phố Milan) hay Olimpico (Rome) đều đã cũ, xuống cấp và đối mặt với nhiều rào cản về di sản văn hóa, khiến các dự án cải tạo thường bị trì hoãn.

Hoàng An (theo ANSA)