Nga xem xét miễn visa đoàn cho khách Việt

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết có thể miễn thị thực cho khách đoàn Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov ngày 23/3 cho biết nước Nga quan tâm đến việc thúc đẩy nhằm thu hút thêm khách du lịch đến từ Việt Nam, từ đó nghiên cứu các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh, theo Thông tấn xã Việt Nam.

Ông Reshetnikov nhận định Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh, có dân số đông và tầng lớp trung lưu gia tăng, kéo theo nhu cầu du lịch lớn. Nga sẵn sàng mở rộng và điều chỉnh cơ chế nhập cảnh đối với khách Việt, trong đó có khả năng áp dụng chế độ miễn thị thực cho khách đi theo đoàn.

Hiện mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt đến Nga, ở chiều ngược lại, con số là 600.000 lượt. Theo Cục Thống kê, trong hai tháng đầu năm, gần 250.000 lượt khách Nga đã đến Việt Nam, cao gấp 3,3 lần so với cùng kỳ 2025, trở thành thị trường gửi khách có mức tăng trưởng nhiều nhất. Để thu hẹp khoảng cách này, Nga dự kiến đẩy mạnh quảng bá hình ảnh tại các thị trường Đông Nam Á thông qua dự án "Khám phá Nga".

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Cường của công ty du lịch Tràng An Travel, đơn vị có kinh nghiệm hơn 10 năm đưa khách Việt du lịch Nga, nhận định nếu chính sách nới lỏng hoặc miễn thị thực đoàn được áp dụng, tỷ lệ khách Việt sẽ tăng 40-60% trong năm tới. Tính đến hết quý I, Tràng An Travel ghi nhận lượng khách Việt đi Nga tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. "Thị trường Nga đang nóng dần sau thời gian dài bị đóng băng do dịch bệnh và tình hình kinh tế, chính trị thế giới bất ổn", ông Cường nói.

So sánh giữa các quốc gia sở hữu thế mạnh về kiến trúc và văn hóa tương đồng, visa Nga đang có lợi thế cạnh tranh vượt trội về tính minh bạch và thời gian xét duyệt. Khách Việt có thể xin e-visa Nga (từ 1/8/2023). Thủ tục hiện tại mang tính "tạo điều kiện" tối đa thay vì gây khó khăn cho du khách.

So với xin visa khối Schengen, Mỹ hay Canada, ông Cường đánh giá xin visa Nga "dễ thở" hơn vì thời gian chờ kết quả nhanh, tỷ lệ đậu cao.

Bên cạnh đó, Nga là một trong những điểm đến "có sức hút đặc biệt" với du khách Việt nhờ bề dày văn hóa, lịch sử và thiên nhiên rộng lớn. Ngoài ra, việc duy trì đường bay thẳng và sự thân thiện trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước chính là những giá trị "mềm" nhưng cực kỳ then chốt giúp khách hàng luôn đặt Nga lên ưu tiên hàng đầu.

Hiện tại, tour Nga có giá từ 55 triệu đồng, hành trình 7 ngày 6 đêm, đi qua hai thành phố Moskva - Saint Petersburg, ghé thăm các điểm đến mang tính biểu tượng như Quảng trường Đỏ, điện Kremlin, cung điện Mùa Đông.

Phương Anh