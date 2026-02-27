Nga xem xét cung cấp dầu cho Cuba

Nga đang cân nhắc về khả năng cung cấp nhiên liệu cho Cuba, khi quốc đảo đối mặt khủng hoảng năng lượng vì các biện pháp kiềm tỏa dầu mỏ của Mỹ.

"Những đề xuất như vậy đã được đưa ra và đang được chính phủ thảo luận. Ủy ban liên chính phủ về phát triển hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và Cuba đang xử lý vấn đề này", Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 25/2 nói về kế hoạch cung cấp nhiên liệu cho Cuba.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng thông báo nước này sẽ cung cấp vật tư thiết yếu cho Cuba, nhưng đây là lần đầu tiên Moskva công khai tuyên bố về khả năng chuyển dầu cho Havana kể từ khi Mỹ siết vòng phong tỏa dầu mỏ với quốc đảo.

Nga cùng Venezuela và Mexico từng là những nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Cuba, quốc đảo phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng nội địa.

Người dân trên đường phố Havana, Cuba, ngày 20/2. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nguồn cung dầu của Venezuela sang Cuba đã bị gián đoạn hồi tháng trước, sau khi Mỹ mở chiến dịch đột kích vào Caracas và bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cắt nguồn cung dầu từ Venezuela cho Cuba, đồng thời ký sắc lệnh hành pháp đe dọa trừng phạt bất cứ nước nào cung cấp dầu cho Cuba.

Mexico đã ngừng cung cấp dầu cho Cuba vì lo ngại bị Mỹ tăng thuế, khiến Cuba rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng phi mã.

Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nhân đạo ở Cuba do thiếu hụt nhiên liệu. Mexico và Nga cũng đang tìm cách đàm phán với Mỹ để nới lỏng vòng kiềm tỏa dầu với Cuba.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ở Moskva và tuyên bố sắc lệnh hành pháp của ông Trump về trừng phạt những bên cung cấp dầu cho Cuba là "không thể chấp nhận".

Trong lúc Cuba chịu sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, nhiều quốc gia đã viện trợ nhân đạo cho nước này. Canada tuần này cam kết viện trợ hơn 6,7 triệu USD lương thực cho Cuba, chuyển giao thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Mexico cũng gửi hàng nghìn tấn hàng viện trợ cho Cuba.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 cho biết sẽ cấp phép cho các công ty muốn bán lại dầu của Venezuela cho Cuba, với điều kiện những giao dịch này "phải hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm cả khu vực tư nhân", trong khi các giao dịch liên quan hoặc mang lại lợi ích cho quân đội, cơ quan chính phủ của Cuba sẽ không được phép.

