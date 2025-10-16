Ngã xe máy giữa đường ray, thanh niên bị tàu đâm bay

Ấn ĐộNgười đi xe máy ngã giữa đường ray, và khi đang cố dựng xe dậy thì tàu lao tới.

Thanh niên đi xe máy thiệt mạng khi vượt đường tàu Video: Deadly Kalesh

Tushar Kumar, một cư dân của Dadri, bang Uttar Pradesh, chạy xe máy tới một điểm giao cắt với đường sắt, ngày 12/10. Dường như Kumar đã phanh gấp khiến bánh xe bị trượt và anh ngã xuống ngay trên đường ray.

Nhanh chóng đứng dậy, Kumar cố dựng chiếc xe máy lên. Nhưng khi thấy tàu đã đến nơi, anh vội bỏ chạy nhưng không kịp. Tàu ủn bay cả xe và người. Kumar không qua khỏi. Thanh niên năm nay 20 tuổi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng tới. Nhà của anh nằm ngay gần đường nơi xảy ra tai nạn.

Theo truyền thông Ấn Độ, Kumar vượt qua barie đã đóng. Tuy nhiên, góc quay từ video giám sát không cho thấy barie ở điểm giao cắt này.

Theo báo cáo gần đây của Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia (NCRB), Uttar Pradesh là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn đường ngang đường sắt nhất vào năm 2023. Bang này chiếm 1.025 trong số 2.483 vụ.

Uttar Pradesh cũng báo cáo số người tử vong cao nhất trong các vụ tai nạn đường sắt, chiếm 1.007 trong số 2.242 trường hợp tử vong.

Mỹ Anh (theo NDTV, Hindustan Times)