Nga 'xác định lập trường rõ ràng' trước cuộc gặp Trump - Putin

Ngoại trưởng Nga nói nước này đã xác định lập trường rõ ràng trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump.

"Chúng tôi không đoán trước bất cứ điều gì. Chúng tôi biết mình có những lập luận, lập trường rõ ràng và được xác định cụ thể. Chúng tôi sẽ trình bày chúng", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với truyền thông hôm nay.

Ông Lavrov cùng phái đoàn Nga đã tới thành phố Anchorage thuộc bang Alaska của Mỹ, địa điểm sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov trả lời truyền thông ngày 15/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Ngoại trưởng Nga thêm rằng Moskva và Washington "đã làm được nhiều điều" trong các chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Nga. Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, đặc phái viên Witkoff đã đến Nga 5 lần để thảo luận tình hình với ông Putin, trong đó có cuộc đàm phán kéo dài ba tiếng cuối tuần trước.

"Ông Witkoff đã hành động thay mặt Tổng thống Trump. Chúng tôi hy vọng rằng hai bên sẽ tiếp tục cuộc đối thoại rất hữu ích này", Ngoại trưởng Nga nói.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin dự kiến bắt đầu lúc 11h30 ngày 15/8 (2h30 giờ Hà Nội ngày 16/8) tại một cơ sở thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021. Lãnh đạo hai bên sẽ gặp theo hình thức một - một, chỉ có phiên dịch viên tham gia.

Tổng thống Mỹ cam kết không tự ký kết thỏa thuận với Nga, mà sẽ để Ukraine tham gia vào mọi quyết định về số phận của mình. Ông Trump cũng dự đoán xác suất hội nghị thất bại là khoảng 25%.

Ngọc Ánh (Theo RT, CNN, AP)