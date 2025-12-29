Nga: Ukraine nên rút quân khỏi Donbass nếu muốn hòa bình

Điện Kremlin nói Ukraine nên rút toàn bộ quân khỏi vùng Donbass nếu muốn hòa bình, đồng thời cảnh báo Kiev về kịch bản mất thêm lãnh thổ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/12 cho biết sau cuộc điện đàm cuối tuần trước giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai lãnh dự kiến tiếp tục điện đàm trong thời gian sắp tới.

Ông Peskov từ chối bình luận về ý tưởng Ukraine nêu ra về việc thành lập khu kinh tế tự do ở Donbass hoặc về tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát. Ông nói rằng Điện Kremlin "cảm thấy những kịch bản đó là không phù hợp".

Khung cảnh hoang tàn ở Kostyantynivka, Donbass ngày 17/12. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về phát ngôn của cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov liên quan đến quyết định mà Ukraine cần đưa ra đối với Donbass, ông Peskov cho biết Ukraine nên rút quân khỏi khu vực này nếu muốn hòa bình.

"Chúng tôi đang nói về việc Ukraine rút toàn bộ lực lượng vũ trang khỏi vùng Donbass", ông Peskov nói. "Nếu không đạt được thỏa thuận, họ sẽ mất thêm lãnh thổ".

Phát ngôn viên Điện Kremlin từ chối bình luận rằng liệu yêu cầu này có áp dụng với cả vùng Zaporizhzhia và Kherson hay không. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thông điệp mà Nga đưa ra rất rõ ràng: Moskva coi "giai đoạn cuối cùng" của hòa bình không phải là nhượng bộ về lãnh thổ, mà là việc chính thức hóa những thành tựu quân sự họ đã đạt được.

Theo Peskov, Nga chưa nắm được thông tin về kết quả cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Mỹ - Ukraine, nhưng đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Trump rằng hòa bình "đang rất gần". Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Theo ước tính của Nga, nước này đang kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea đã sáp nhập năm 2014, khoảng 90% vùng Donbass, 75% vùng Zaporizhzhia và Kherson, cùng một phần nhỏ các vùng Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk. Nga coi Donbass, Zaporizhzhia và Kherson là một phần của nước này.

Các khu vực Nga và Ukraine kiểm soát trên chiến trường. Đồ họa: ISW

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó thảo luận với người đồng cấp Donald Trump, tuyên bố đã đạt thỏa thuận về vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev. Tuy nhiên, hai lãnh đạo thừa nhận chưa đạt được đồng thuận về tương lai vùng Donbass.

Quân đội Ukraine đang kiểm soát một phần lãnh thổ ở Donetsk, một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass, trong khi Nga tìm cách tăng đà tiến công nhằm giành toàn bộ lãnh thổ vùng này. Trong dự thảo hòa bình 20 điểm mà Ukraine công bố gần đây, Kiev đề xuất rút quân khỏi Donetsk, nhưng Moskva cũng phải có hành động tương tự, để tạo nên một vùng phi quân sự tại đây.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AP)