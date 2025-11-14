Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát quan chức cấp cao

An ninh Nga thông báo ngăn chặn âm mưu ám sát quan chức cấp cao, cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau sự việc.

Cơ quan An ninh Nga (FSB) hôm nay cho biết tình báo Ukraine đã lên kế hoạch ám sát một quan chức chính phủ cấp cao khi ông tới thăm mộ người thân ở nghĩa trang Troekurovskoye, phía tây thủ đô Moskva. Danh tính quan chức bị nhắm tới không được tiết lộ.

Theo FSB, tình báo Ukraine đã chiêu mộ một người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Á, hai công dân Nga nghiện ma túy từng bị bắt giam cùng Jaloliddin Kurbanovich Shamsov, nghi phạm đến từ Kiev đang bị truy nã tại Nga vì tội giết người và buôn lậu vũ khí.

FSB tuyên bố đã thu được thiết bị liên lạc của những nghi phạm, trong đó có nội dung trao đổi với một đặc vụ tình báo Ukraine trên ứng dụng WhatsApp và Signal, cùng camera điều khiển từ xa được ngụy trang thành bình hoa để theo dõi địa điểm ám sát.

Nga tuyên bố chặn âm mưu ám sát quan chức cấp cao Đặc vụ FSB Nga bắt nghi phạm ám sát trong video công bố ngày 14/11. Video: FSB

Nữ nghi phạm cho biết đã cùng chồng đến Moskva sau khi một người tên là Ruslan tiếp cận, đề nghị họ thực hiện một số công việc để đổi lấy methadone, chất thay thế và giảm nhẹ các vấn đề khi người nghiện ngừng sử dụng ma túy mạnh như heroin.

FSB cáo buộc tình báo Ukraine "hoạt động dưới sự giám sát của phương Tây và đang chuẩn bị các vụ tấn công tương tự ở nhiều nơi khác tại Nga". Cơ quan này kêu gọi người dân cảnh giác trước nỗ lực tuyển dụng qua mạng xã hội, cũng như cảnh báo sẽ trừng phạt những người hợp tác với gián điệp nước ngoài.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nga gần đây nhiều lần tuyên bố ngăn chặn các chiến dịch của tình báo nước ngoài, trong đó có Ukraine. FSB ngày 11/11 thông báo đã phá âm mưu đánh cắp tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, nói rằng hành động này do tình báo Anh và Ukraine phối hợp thực hiện.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, Reuters)