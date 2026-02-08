Nga tuyên bố đã bắt được nghi phạm ám sát hụt tướng tình báo

An ninh Nga cho hay nghi phạm bắn nhiều phát súng vào tướng Vladimir Alekseyev đã bị bắt ở Dubai và đang bị dẫn độ về nước.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 8/2 thông báo Lyubomir Korba, quốc tịch Nga, là nghi phạm thực hiện vụ ám sát trung tướng Vladimir Alexeyev, phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU).

FSB cho biết Korba đã bị bắt tại Dubai và đang bị dẫn độ về Nga. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Trung tướng Vladimir Alekseyev, phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Alexeyev bị ám sát tại tòa chung cư trên đường Volokolamsk ở thủ đô Moskva hôm 6/2. Ông trúng nhiều phát đạn, trong đó ba phát ở ngực, được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Kiev đứng sau "cuộc tấn công khủng bố", nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm làm chệch hướng đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Kiev khẳng định không liên quan đến vụ nổ súng.

Vụ ám sát xảy ra một ngày sau khi phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi, nơi cả hai phía đều tuyên bố có tiến triển trong đàm phán hòa bình. Cấp trên của ông Alexeyev, Igor Kostyukov, Cục trưởng GRU, dẫn đầu phái đoàn Nga.

Tướng Alekseyev, 64 tuổi, giữ chức Phó cục trưởng GRU từ năm 2011. Ông bị phương Tây trừng phạt do cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng và vai trò trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Anh năm 2018.

Khi lực lượng an ninh tư nhân Wagner tiến hành cuộc nổi loạn hồi tháng 6/2023, tướng Alekseyev là một trong những quan chức cấp cao được cử đến đàm phán với ông trùm Yevgeny Prigozhin. Tướng Alekseyev cũng từng chỉ huy các hoạt động tình báo trong thời gian Nga tiến hành chiến dịch ở Syria để hỗ trợ chính quyền tổng thống Bashar al-Assad. Ông đã được trao huân chương Anh hùng nước Nga, phần thưởng cao quý nhất, vì đóng góp cho chiến dịch của Nga tại Syria.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)