Nga tuyên bố chiếm ưu thế trên không ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hai thành phố Berdyansk và Enerhodar, đồng thời chiếm ưu thế trên không ở Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay cho biết các lực lượng của nước này đã kiểm soát hai thành phố Berdyansk và Enerhodar ở tây bắc tỉnh Zaporizhzhya, đông nam Ukraine, cũng như khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya.

Tuy nhiên, phía Ukraine lập tức phủ nhận Nga đã kiểm soát khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya.

Vị trí của Berdyansk và Zaporizhzhya. Đồ họa: BBC.

Nga cũng tuyên bố chiếm ưu thế trên không ở Ukraine. "Không quân Nga đã giành được ưu thế trên không trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine", Konashenkov phát biểu trên truyền hình, đồng thời cáo buộc quân đội Ukraine dùng người dân làm lá chắn.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo toàn bộ người dân ở Kiev có thể tự do rời khỏi thủ đô. "Tất cả dân thường có thể tự do rời Kiev dọc theo đường cao tốc - Vasylkiv. Hướng đi này thông thoáng và an toàn", Konashenkov nói.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã giảm tốc độ tiến công, nhưng vẫn muốn đạt mục tiêu ở một số khu vực. Lực lượng Ukraine, được phương Tây hỗ trợ bởi vũ khí, đang cố làm chậm bước tiến của quân đội Nga.

Ukraine cũng cáo buộc Nga pháo kích vào tòa chung cư ở Zhytomyr và Chernigiv, các thành phố ở phía tây bắc và bắc của nước này.

Binh sĩ Nga tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine hôm 26/2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ năm. Nga tuyên bố "không thể cảm thấy an toàn, không thể phát triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine". Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc giới chức ở Kiev "đàn áp ngôn ngữ" chống lại người nói tiếng Nga, cấm truyền thông đối lập và viết lại lịch sử Thế chiến II để miêu tả đồng minh của Hitler là anh hùng.

Bộ Nội vụ Ukraine ngày 27/2 thông báo 352 dân thường nước này thiệt mạng, trong đó có ít nhất 14 trẻ em, và 1.684 người bị thương, trong đó có 116 em nhỏ.

Mỹ cùng đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như Tổng thống Putin. Các nước phương Tây hôm 26/2 nhất trí loại một số ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), được coi là lệnh trừng phạt rất nặng. Moskva nhiều lần khẳng định loạt lệnh trừng phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây.

Phái đoàn Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán tại Belarus trong hôm nay. Đại diện của Nga nói rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng đều nên dựa trên lợi ích của cả hai bên.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)